Dacia Duster i ri vjen javën e ardhshme

Premierën e gjeneratës së re të modelit Duster nuk do ta presim deri në shtator për panairin e veturave në Frankfurt. Tani, disa media raportojnë se Dacia gjeneratën e dytë të SUV-it të saj të famshëm do ta prezantojë më 22 qershor.

Premiera e Dacia Duster të ri do të mbahet në një ngjarje të veçantë në Paris. Për fillim do të prezantohet vetëm versioni standard me pesë ulëse, transmeton Koha.net. Pritet që në një të ardhme të afërt të prezantohet edhe versioni me shtatë ulëse, e cila në treg do të shfaqet muaj më vonë.

Gjithashtu, Duster i ri nuk do të ketë shumë dallime nga paraardhësi i tij, njëjtë edhe nga aspekti i karakteristikave teknologjike. Megjithatë, disa media konfirmojnë se Duster i ri mund të vijë me platformën e Renault-Nissanit, CMF, në të cilën janë të bazuar modelet si Kadjar dhe X-Trail.

Shitja e Dusterit të ri pritet të fillojë në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, dhe më vonë vitin e ardhshëm pritet të arrijë edhe versioni me shtatë ulëse.