Rolls-Royce me ekspozitë do të shfaqë Phantom-in e tetë fantastik

Rolls-Royce ka njoftuar se do të bëjë një ekspozitë në korrik, ku do të shfaqë tetë nga veturat më të rralla e më ikonike të saj, së bashku me Phantom-in, për të shënuar debutimin e gjeneratës së ardhshme të tij, e që do të dalë në shitje në vitin 2018, transmeton koha.net.

I quajtur “Tetë Phantom fantastikë” , ekspozita do të mbahet me 27 korrik dhe do të mirëpres zbulimin e modelit të ri.

Rolls-Royce ka zbuluar dy fotografi të ‘fshehta’ të modelit të ri, e para duket sikur të jenët grilat nga para nga brenda kabinës zbulon përdorimin e ndërlikuar të drurit.

Rolls-Royce Phantom i tanishëm është shitur që nga viti 2003 me dizajn të pa ndryshuar.







Fotografi të spiunuara gjatë testimit

