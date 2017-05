Bashkëpunimi teknologji-auto i mirë për të gjithë

Gjatë viteve të fundit ka pasur betejë të vazhdueshme mes shtëpisë së shumë kompanive teknologjike, Silicon Valley, dhe industrisë së automobilizmit.

Industria e teknologjisë dëshiron që bota të besojë se kompanitë e reja do të shfaqin teknologji të mrekullueshme që do të pengojë dhe do të shkatërrojë kompanitë automobilistike të vjetra më shumë se 100 vjet. Realiteti del të jetë më ndryshe, sepse kompanitë teknologjikë tashmë me idetë e tyre janë bërë pjesë e pashmangshme e ambientit të trafikut, shkruan sot Koha Ditore.

Teknologjia e ka ruajtur industrinë e automobilizmit Fakti që industria e automobilizmit është lëkundur gjatë 50 vjetëve të fundit mund t’i atribuohet shpikjeve që kanë dalë nga kompanitë teknologjike. Si pjesë e rregullave të para ambientale në fund të viteve të ‘60, shumica e funksioneve të automobilave ishin të kontrolluara mekanikisht. Këta automobila po ashtu shpenzonin më shumë karburante dhe lironin më shumë gazra në krahasim me atë që bëjnë sot.

Inxhinierët dështuan që të arrijnë të përshtaten me kërkesat e rregullave të reja dhe industria hyri në atë që njihet si epoka e “pafuqisë”... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

