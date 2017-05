Ford tërheq mbi 3 mijë vetura për shkak të një problemi

Ford Motor Company ka treguar se do të tërheqë mbi 3 mijë vetura të saja të modelit SUV e kamionçinë, transmeton koha.net.

Nga kompania Ford kanë treguar për tërheqjen e 2,500 vetura të modelit Explorer dhe Super Duty për shkak të sigurisë, ku kanë përmendur ulëset e shoferëve.

Si dhe të modeleve të kamionçinave, 850 F-150, F-250 dhe F-550 për shkak të një problemi me dyer.

Problemi i ulëseve është me mbulesën e pasme, e cila gjatë aksidentit mund të dal nga vendi dhe të lëndoj pasagjerët.

Problemi i dyerve ka të bëjë me dorezat e jashtme nga kromi, të cilat gjatë aksidentit mund të bëjnë që dera të hapet, e që mund të lëndojë pasagjerët.

Ford thotë se nuk është në dijeni për ndonjë aksident apo lëndim që ndërlidhet me këto probleme.

Ford ka thënë se do të zëvendësojë mbulesën e pasme të ulëses së shoferit pa ndonjë kosto për pronarët e veturave, si dhe do të heqë dorezat e jashtme nga kromi dhe do të kompensojë konsumatorët me pjesë dhe zëvendësim të tyre.