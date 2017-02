Fordi prezanton Fiestan e ri

Fordi ka prezantuar modelin e furishëm Fiesta ST, të bazuar në gjeneratën e shtatë të versionit supermini.

Anëtari më i ri i familjes ST do të jetë modeli kryesor që do të prezantohet nga Fordi në panairin e veturave Geneva Motor Show.

Lajmet më të mira për këtë model vijnë për konfigurimin në motor. Fiesta ST që dikur kishte motor me 1.6-litra e katër cilindra turbo, tani i është zëvendësuar me motorin e aluminit me 1.5-litra me tre cilindra, transmeton Koha.net.

Motori i ri prodhon 197 kuajfuqi. Kjo është më shumë 17 kuajfuqi më shumë sesa modelet standarde të Fiestas. Fordi ka pohuar se Fiesta ST i ri shpejtësinë deri në 100 kilometra në orë e arrin për 6.7 sekonda – dy herë më shpejtë sesa gjenerata e tanishme.

Fordi do të lansojë modelin e ri me tri dhe pesë dyer. Fiesta ST do të vijë me opsione të ndryshme të ngjyrave.

