Toyota FT-4X koncept zbulohet në panairin e veturave në New York

Toyota ka zbuluar një koncept të ri SUV në panairin e veturave në New York, të quajtur FT-4X që do të thotë “e ardhmja e Toyotas crossocer me katër rrotat aktive”, transmeton koha.net.

Vetura është një koncept crossover i dizajnuar për të rinj, shoferët urbanë, ndërsa nga estetika e tij ka lënë të kuptohet se ky mund të jetë zëvendësimi i FJ Cruiser të pensionuar.

Në dizajnin e veturës përfshihet edhe një kamerë GoPro e ndërtuar në anën e shoferit, ndërsa dyert e bagazhit mund të hapen në dy mënyra.

I bazuar në platformën C globale të Toyotas dhe me katër rrotat aktive, FT-4X do të rivalizoj Range Rover Evoque, ndërsa nuk janë zbuluar detajet të tjera për të.