Audi me R8 të ri të edicionit sportiv për të festuar historinë e motorëve sportivë

Audi ka zbuluar R8 të ri të edicionit të limituar në panairin e veturave në New York, për të festuar historinë e markës në motorat sportiv, transmeton koha.net.

I quajtur Audi R8 i edicionit sportiv, do të jetë i limituar në vetëm 200 ekzemplarë dhe do të dalë në shitje në maj.

Do të jenë dy variante të R8, njëri me motor V10 me 533 kuaj fuqi dhe tjetri V10 plus me 602 kuaj fuqi, transmeton koha.net.

Çmimi për modelin e parë me motor standard V10 do të jetë 182 mijë euro ndërsa për versionin V10 Plus çmimi do të jetë 205 mijë euro.