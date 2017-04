Në takimin e sotëm të partive politike Konjufca kërkoi zgjedhje të parakohshme

Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje, ka bërë të ditur se në takimin sotëm mes pozitës dhe opozitës, ka pasur shumë diskutime, por që Vetëvendosje i ka mbrojtur qëndrimet e veta.

Ai theksoi se demarkacioni duhet të tërhiqet nga ana e qeverisë, pastaj dialogu me Serbinë nuk duhet të shkojë në këtë mënyrë.

“Ky është një format i dialogut të partive politike, i cili është prej vitit të kaluar edhe vazhdon në këtë mënyrë. Trajtohen natyrisht temat nëpër të cilat po kalon Kosova, proceset e ndryshme siç janë për shembull dialogu me Serbinë, demarkacioni, e çështje të tilla dhe mund të them që ne i shprehim qëndrimet tona aty. Subjektet politike i shprehin qëndrimet e tyre, të cilat i mbajnë si subjekte politike. Edhe për Lëvizjen Vetëvendosje për shembull, që e përfaqësova unë sonte është që sa i përket Asociacionit të Komunave serbe, ai duhet të anulohet krejtësisht. Demarkacioni duhet të tërhiqet nga ana e Qeverisë, pastaj dialogu me Serbinë nuk duhet të shkojë në këtë mënyrë, duhet të ndërpritet. Dhe zgjedhjet e reja do t’i hapnin rrugë zgjidhjes së krizës politike, nëpër të cilën po kalon Kosova”, tha Konjufca, përcjell Kosovapress.