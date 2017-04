Basha: Qeveria teknike po vjen

Në fjalën e radhës të mbajtur në çadrën e protestës, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha pati një apel për koalicionin në 4-vjetorin marrëveshjes PS-LSI.



“Për t’i thënë koalicionit të 1 prillit, vijini gishtin kokës! Nuk ka kthim prapa! Orët e republikës së vjetër janë të numëruara! Zgjidhja e vetme dhe e vërtetë është qeveria që do të grantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme”, tha ai, transmeton tch.



Basha shprehu bindjen se qeveria teknike, që sipas tij, do të garantojë garën e lirë dhe të barabartë, po vjen dhe do të jetë realitet që “banda e pushtetit e lidhur me krimin nuk mund ta ndalë”.



“Kjo është beteja e gjithë betejave! Nuk varet vetëm fati i opozitës, apo Partisë Demokratike, por varet fati i Shqipërisë. Ose do të kemi një Shqipëri të rrënuar nga krimi, ose Shqipëri europiane ku qytetarët vendosin vetë për fatin e tyre”, tha ai.