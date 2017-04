Thaçi maskon Ushtrinë si Forcë Ferialiste

Edhe një manovër i presidentit Thaçi për formimin e Ushtrisë së Kosovës, duke e zhvendosur vëmendjen e diplomatëve dhe të Serbisë nga qëllimi i tij i vërtetë do të bëhet me krijimin e një Force Ferialiste për Republikën e Kosovës.

Kështu kanë bërë të ditur për “Kohën Ditore” burime nga Presidenca, shumë të afërta me presidentin Thaçi, të cilat kanë konfirmuar se vendimi për transformimin e FSK-së në Forcë të Ferialistëve të Republikës së Kosovës (FFRK) tashmë është marrë, dhe do hyjë në fuqi të dielën.

“Në kohën kur të gjithë do jenë të zënë me përcjelljen e zgjedhjeve të Serbisë, ne do ta formalizojmë krijimin e Forcës së Ferialistëve, duke e transformuar FSK-në në FFRK. Kështu, sigurisht se do ta vëmë para aktit të kryer edhe Beogradin, edhe atë pjesë të bashkësisë ndërkombëtare që në esencë punon kundër interesave të Kosovës”, ka thënë një këshilltar i presidentit, me kusht anonimiteti.

Ai ka thënë se e gjithë loja me gjoja transformimin e FSK-së në ushtri është bërë për të zhvendosur vëmendjen e diplomatëve dhe Beogradit, por edhe opozitarëve kosovarë, e në disa raste edhe të pjesëve të Qeverisë së Kosovës. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e datës 1 prill të Kohës Ditore)

/ aprilili