Orari i reduktimeve të energjisë elektrike

KEDS-i, të premten, ka bërë të ditur raportin më të ri të reduktimeve me energji elektrike në Kosovë për ditët e ardhshme.

Ky është raporti i plotë:

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 02.04.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:

10 kV QMI (41000011) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh dhe Hospital Kosova. Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri.

Më 04.04.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:

10 kV Bablaku (41000001) prej orës 10:00 deri në orën 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Terrni, Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi I Ri, Surqina, Cerrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri 1600kVA.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 03.04.2017 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet:

10 kV Drenicës (41048001) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave TM, LOT9.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 04.04.2017 në NS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobrodi (30036008) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym I Sharrit, Afariste: ILVA" Buqe, restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave dhe zgjerimi i rrjetit, Lot 10.

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 03,04.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Bradash, Bajqin, Katunishtë, Lepajë dhe Dobratin 1.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në largpërçuesin 10 kV fshatin Dobratin-Pakashticë.

Më 03.04.2017 në NS 35/10kV Fushë- Kosova do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bardhi i madh ( Kodi: 15018018) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja 28, pjesa e Fushë- Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh. Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Më 04.04.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeve kërkoj të shkyçet:

LP 10 kV Ballovci (Kodi: 14000008) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shjakoc, Surdull, Hertice, Drazhnje, Rakinicë dhe Turiçicë.

Arsyeja e ndërprerjes: premontimi i shtyllave në Lartë përçuesin 10 kV.

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Strellc (53000004) prej orës 08:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lebush, Strellc i epër, Strellc i ultë. Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 04.04.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

LP 10 kV Arbreshi (Kodi: 50000006) prej orës 09:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shjakoc, Surdull, Hertice, Drazhnje, Rakinicë dhe Turiçicë. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave.

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Me 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Acetileni (81000001) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailad, Bajram Daklani, Besim Bistrazhini (1 konsumatorë), Bujar Syla, Çamëria, Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Edit Durham, Elton Zherka (një pjesë), Haki Taha, Halit Asllani, Isa Boletini, Ismail Qemali, Jeronim Derada, Marie Shllaku, Musa Zajmi, Nënë Tereza, Qazim Bakalli, Rruga Tirana, Sadedin Shehu, Shaban Gola, Skënderbeu, Tefik Çanga, Xheladin Hana dhe Yll Morina. Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qendra (81000002) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teuta, Nënë Tereza, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Rruga Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga dhe Vëllezërit Frashëri.

Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ekektrom-Deva (81000003) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesinrrugët: Abdurrahim Buza, Aleksandër Moisiu, Anton Qeta, Asim Vokshi, Avni Rrustemi, Bashkim Idrizi, Dëshmorët e Lirisë, Faik Konica, Gjergj Fishta, Ilir Soba, Isa Grezda, Kongresi i Manastirit, Korab Binxhiu (një pjesë), Lidhja e Prizrenit, Mic Sokoli, Migjeni, Orize, Rruga Londra, Rruga Vashingtoni, Yket e Erenikut dhe Ymer Prizreni.

Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ura Terezive (81000004) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj, Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bistazhini (81000005) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë). Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lartë Përquesi Nr:26 (81000006) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Gjakova l dhe Spitali. Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lartë Përquesi Nr:27 (81000007) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Rasmoglica. Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Më 02.04.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Intramed (81000032) prej orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Rrezina (një pjesë), rr.Skënderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalje që përfshijnë konsumatorët komercialë. Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Gjilani

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 08.04.2017 në NS 110/35/10 kV Vitia do të ketë shkyçje totale prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vitia, Tersteniku, Muhadër, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatinë, Sllatinë e Ulët, Sllatine e Epërme, Sadovinë, Pozhoran, Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekar, Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë, Parteshi, Budrika e Poshtme, Budrikë e Eperme, Nesale, Cerrnica, Gumnishta, Vrapqiqi, Zhegera, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhan, Pidiqi, Selishta, Qeliku, Haxhtë, Isufaj, Terziaj, Demirt, Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, Gërmove, Germova e ulet, Sodovine, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i ri, Goshice Kulla, Verban, Smira, Betonjerka Gentriti, Kabash, Dobreshi, Cernoviti, Mogilla, Kabashi, Rafshina, Bozoviku, Shoshari, Debelldejë, Begunca, Lubishta, Shoshare, Letnica, Vernakolla dhe Lagjja Arifaj.

Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 03.04.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të shkyçet:

10 kV Tërpeza (61065012) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë dhe T.S Privat 1.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllës së tensionit të lartë.

Më 04.04.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të shkyçet:

10 kV Sllatina (61065002) prej orës 10:15 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Terstenik, Muhadër, Dardania 2, Dragbuzha, Mulliri Sllatine, Sllatinë e Ulët, Sllatinë e Repërme, Sadovinë dhe Pozhorani (një pjesë). Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit linjor 10 kV.