Vendet që mbesin pa rrymë ditët në vazhdim

KEDS ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim në disa qytete e fshatra të Kosovës.

Më 01.04.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet dalja 10 kV QMI (Kodi:41000011) prej orës 09:00 deri në orën 10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: QMI, Univiersiteti Fama, Atlantiku grup, Hospital Kosova, Viva Fresh, Baki automobil, Elektro Stublla. Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e TS të ri sipas PEE me nr.504 të datës 18.01.2017 dhe sipas raportit teknik me nr . 3002 të datës 23.03.2017 në fshatin Suhadoll-Lipjan. Punime nga firma Elektromonting.

Më 01.04.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet dalja 10 kV Varoshi (Kodi :40042005) prej orës 08:45 deri ne ora 09:00 dhe prej 15:45 deri ne ora 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Rakaj dhe Topojan-Greme. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormani të TU në TS-Mant.

Më 01.04.2017 në NS 35/10 kV Shterrpca (Kodi: 40044) do të këtë shkyçje totale prej orës 10:00 deri ne ora 11:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e Skijimit, Molika, një pjesë e qytetit -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave, Qendra e Shtërpcës, Brezovica, Zona turistike-Villat, qyteti i Shtërpcës, Hotel Breza, Jazhinca, Sevce, Vërbeshtica, Fabrika Ivo Llola, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Paloj, Shushiq, Gotovusha, Drajkovci, Viqa, Gradovica, Firaja, Brodi, Hotel Narcisi, Repitetori, Shkolla e Skijimit, Hotel Molika, Fabrika Pillana dhe Berevci. Arsyeja e ndërprerjes: rregullimi i ndarësit linjor-ajror në TS 35 kV Shtërrpca për kyçjen e linjës kabllovike 35 kV të HC Brezovica.

03.04.2017 në NS 35/10 kV Gurrakoci do të shkyçet dalja 10 kV Dobrusha (Kodi:50052001) prej orës 10:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrusha e Epërme, Staradran, Elshan, Berisha Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme dhe Ruhot.

e ndërprerjes: ndërrimi i 5 shtyllave te dëmtuara nga druri me shtylla betoni në L.P.10kV Dobrusha, degëzimi i fshatit Lubovë, si dhe pastrim i trasesë.

05.04.2017 në NS 35/10kV Peja 2 do të shkyçet dalja 10 kV Rugova (Kodi:50051006) prej orës 14:00 deri në ora 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazi, Shtupeqi i Madh, Reka e Allagës, Llotova, Pepaj, Koshutani, Shkreli, Dugaiva, Boga, Stankaj, Hagjaj, Kuqishta, Guri i Kuq, Drelaj, Unior Aqua Drelaj, Drelaj, Fabrika e djathit, Malaj dhe Shtupeqi i Vogël. Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i trafoshtyllës së vjetër 10/0.4 kV 160 kVA.

Më 01.04.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001 ) prej orës 12:00 deri në ora 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Morinë, Polluzhë, Shtuticë, Rezallë, Tushilë, Likovci, Obria, Murga, Poshinë dhe Tica. Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave te betonit te TM, shtrirja e përçuesit dhe energjizimi i një pjesës të LP 10(20) kV , LOT 2 Podujeva nënprojekti Makerrmal te mahalla Gjinovci- Punime nga firma Monting.

Më 01.04.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet dalja 10 kV Trasingu (Kodi: 16021010 ) prej orës 10:00 deri në ora 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Trasing Kroi i Mbretit, Gurthyesi Lladrovci, Hoxhovitë, Dobërdolanët, Naim Qorri”Merkur”, NNP Rroni, Korroticë e Naltë, Ndërtimi Sabit Zeneli, Gurthyesi Ing, rruga Kosova, Group Agani, SHPK “Vatani”, Petrol Olti, SHPK Kodra Golesh, Burim Godeni, Arbotec, SHPK “ Doro Fix”, NTP Lumi, TS Ruzhdi Thaqi. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit sipas pëlqimit 3114 të datës 28.03.2017, punime nga firma Monting.

Më 01.04.2017 në NS 35/10 kV Mazgit ( Kodi: 150190) do të këtë shkyçje totale prej orës 11:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obiliqi (Një pjesë e qytetit), Plemetini, Mazgiti, Pompat e Ujësjellësit, Llazareva, Babimovci, Millosheva, Prilluzha, Stanovci, Barileva, Brezhnica (një pjesë) dhe Antenat RTK Bakshi. Arsyeja e ndërprerjes: shkyçja e tensionit njëkahor.

Më 01.04.2017 në NS 35/10 kV Besi (Kodi: 100130) do të këtë shkyçje totale prej orës 11:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovci, Verbovci, Lupçi i Poshtëm, Lupçi e Epërm, Vranidolli, Tenezhdolli, Lluzhani (një pjesë), te Villa Natyra dhe Kazerma e FSK-së. Arsyeja e ndërprerjes: shkyçja e tensionit njëkahor.