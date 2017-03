Moti sot – me diell dhe vranësira

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka parashikuar mot me diell dhe vranësira të shpërndara gjatë ditës së sotme.

IHMK-së duke filluar nga dita e djeshme grafiku në fushat e temperaturave do të shënojë ngritje.

Temperaturat minimale do të regjistrohen në kufijtë 0-4 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 16-20 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi deri 8m/s.