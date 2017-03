Kodi rrugor i Shqipërisë parasheh bllokimin e patentës së shoferit ngasësve të papërgjegjshëm

Drejtuesit e automjeteve nga Kosova që qarkullojnë nëpër Shqipëri janë ankuar për një varg problemesh që u shfaqen kur bëjnë shkelje ligjore në komunikacion, shkruan sot Koha Ditore.

Në bazë të neni 127 të këtij kodi, shtetasve të huaj, ku me këtë term përfshihen edhe qytetarët nga Kosova, u duhen rreth 14 ditë për të marrë patentën e shoferin (lejen e drejtimit) nëse ata nuk dënohen administrativisht me heqje patente, përveç dënimit financiar me gjobë. Ndërkohë që nëse dënohen edhe me heqje patente, kjo e fundit me rastin e përfundimit të dënimit edhe mund të humbasë në zyrat konsullore të Ministrisë së Punëve të Jashtme, apo në zyrat e ambasadave.

