Të enjten këto vende mbeten pa rrymë

Më 30 mars, të enjten, siç njofton KEDS, do të ketë reduktime furnizimi me rrymë në disa vende të Kosovës.

Rrymë, transmeton Koha.net, nuk do të ketë:

Më 30.03.2017 në TS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Kastrati (Kodi:51000007) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

1.

Më 30.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranq, Peran, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj dhe Dobratini 1.

1.

Më 30.03.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Qendra Shkollore (16021009) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica Florim Kurrumeli Gllanasellë.

2.

Më 30.03.2017 në Sofali do të shkyçet një pjesë e Daljes 10kV Nr.27 Normalja (11000010) e cila furnizohet nga NS 110/10kV Prishtina 2 prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Sofalia 1.

3.

Më 30.03.2017 në lagje te Spitalit do të shkyçet një pjesë e Daljes 10kV Nr.37 Stabiliment shpërndarës, Bregu i Diellit (11000016) që furnizohet nga NS 110/10kV Prishtina 2 prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Objekti banesor Avni Gjakova, Lagjja e Spitalit 2, Lagjja e Spitalit 8.

Gjilan

1.

Më 30.03.2017 në NS 35/10 kV Lladova do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Zhegra (61066006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Zhegra, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhan, Pidiqi, Selishta, Çeliku, Haxhtë, Isufaj, Terziaj dhe Demirët.

2.

Më 02.04.2017 në TS 110/35 kV Gjilani do të ketë shkyçje totale prej orës 08:00 deri në orën 11:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Malisheva, Kufca, Stanishor, Mellci, Strazhë, Kosmata, Draganca, Manastiri, Mozgovë, Makreshi i Ulët dhe i Epërm, Draganci i Vjetër, Xhamia e Medresesë, Konvikti, KFOR-i, Ambulanca e Dardanisë, Fabrika e banesave dhe Kfori, Prelepnica, rr.Xhorxh Washingtoni, Frigoriferi, Shillova, Gjilan ( Komuna, rruga e Prishtinës - Varoshi), Lagjja Dheu i Bardhë dhe rrugët: Reshat Ymeri, Evlia Çelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëllezërit Frashëri, Fatmir Ibishi, Agim Rashiti dhe Mretnesha Teutë, Zyrat e KEDS-it,Tregu i Gjelbërt, Shtëpia e mallrave dhe Bazeni, Kolektori, Uglari 1, 2, Pograxha, Llofca, Doxhët, Sllubica dhe Kokaj.

Ferizaj

1.

Më 30.03.2017 në NS 110/06kV Hani i Elezit do të ketë shkyçje totale nga ora 10:00 deri në ora 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Hani i Elezit, Paldenica, Kashani, Seçishta, Fabrika e Suxhukut, Kreveniku, Goranca, Glloboqica, Kufiri,Terminali doganor dhe fabrika e Stiroporit.

1.

Më 30.03.2017në NS 35/10 kV Ferizaj II do të shkyçet :

Dalja 10 kV Ujevara (Kodi: 40041011) prej orës 09:30 deri 12:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Qyteti (një pjesë), rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi dhe Barakat.

2.

Më 31.03.2017 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet:

Dalja 10 kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 08:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Pa energji elektrike do të mbesin: pjesë e Rrezes, Leletiqët, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinovc, Baincë, Shala dhe Krojmiri.

Mitrovica

1.

Më 30.03.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Prekazi (74000003) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Klina e Ulët, Prekazi i Ulët, Prekaz i Epërm, Mikushnicë dhe Lubavec.

2.

Më 30.03.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qirezi (74000004) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Polaci, Krushefci, Dashefci, Qirezi, Baksi, Kozhica, Rellofci, Kraz Mirofci, Likoshani, Gradica, Krasaliqi dhe Godanci.

Arsyeja e ndërprerjes: rvizioni i rregullt vjetor.

3.

Më 30.03.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Runiku (Kodi: 74000005) prej ores 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klina, Kotorri 1, Kotorri 2, Qubrrel 1, Qubrrel 2, Qubrrel 3, Qubrrel Qitaket, Vitaku, Runiku, Leqina, Sejdiu 1 dhe Sejdiu 2.

4.

Më 31.03.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi|: 74000006) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llaushë, Rakinicë, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefci, Buroja, Vojniku, Izbica, Ozrimi, Kopiliqi i Ulët dhe Açareva.

5.

Më 31.03.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001 ) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Morinë, Polluzhë, Shtuticë, Rezallë, Tushilë, Likovci, Obria, Murga, Poshinë dhe Tica.

6.

Më 31.03.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Terrnavci (Kodi: 74000012) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Tërrnavc, Klinë e Ulët, e Mesme dhe e Epërme dhe Kuqica.

Gjakova

1.

Më 30.03.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ketë shkyçet:

· Dalja 10 kV Skivjani (80080009) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Skivjani, Planqori, Hereqi, Dujakë, Firaj, Dobrixha, Novosella e Epërme, Novosella e Ulët, Biteshi, Palabardha dhe Janoshi.

2.

Më 30.03.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Dobroshi (Kodi:80080007) prej orës 10:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobroshi dhe Nivokazi.