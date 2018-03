Gjysma e qytetarëve të Serbisë besojnë se vendi i tyre s’do të ketë më sovranitet në Kosovë

Instituti për Punë Evropiane, në bashkëpunim me shtëpinë e hulumtimeve “Ninamedia” në Beograd, nga data 16 deri më 20 mars, kanë zhvilluar një anketë me qytetarë të Serbisë duke i pyetur për temat si: “A është Kosova e humbur”, “Dialogu i brendshëm”, “Ndarja e Kosovës”, “Njohja e pavarësisë” dhe “Kthimi i institucioneve serbe në Kosovë”.

Nga 1203 të anketuar, 19 për qind e tyre do të përkrahnin njohjen e pavarësisë së Kosovës në shkëmbim të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, në raport me 81 për qind që mendojnë të kundërtën, raporton e përditshmja serbe “Blic”.

Një tjetër statistikë interesante në këtë anketë është se 43 për qind e qytetarëve serbë vlerësojnë se Kosova është humbur, në raport me 45 për qind që mendojnë të kundërtën.

Mbi gjysma e qytetarëve, saktësisht 55 për qind e tyre, besojnë se pavarësinë e Kosovës nuk do ta njohë as kjo qeveri e as ndonjë e ardhme, transmeton Koha.net.

Për 30 për qind të qytetarëve serbë nga grupi i të moshuarve mbi 60 vjeç, Kosova është e humbur përgjithmonë, ndërsa nga të rinjtë, rreth 50 për qind mendojnë se Kosova është e humbur për Serbinë.

Hulumtimi ka treguar se 30 për qind e qytetarëve do të përkrahin ndarjen e Kosovës, në raport me 50 për qind që nuk e përkrahin një vendim të tillë.

Ndarja mes serbëve dhe shqiptarëve

Për ndarjen e Kosovës mes serbëve dhe shqiptarëve pajtohen më shumë të moshuarit, ndërsa rritja e nivelit të arsimit rrit numrin e atyre që mendojnë se Kosova duhet ndarë. Nga të anketuarit, 3,4 për qind e qytetarëve thonë se kanë marrë pjesë në dialogun e brendshëm (për Kosovën), në raport me 94 për qind që thanë jo.

Një e katërta e të anketuarve presin që kjo apo ndonjë qeveri tjetër do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa me rritjen e moshës, ky numër bie, kurse me rritjen e nivelit të arsimit, rritet edhe numri i atyre që mendojnë se kjo do të ndodhë.

Të rinjtë më të prirë për pavarësi

Meshkujt me 9 për qind më shumë se femrat mendojnë se nuk do të duhej njohur pavarësinë e Kosovës si kusht për BE-në. Qytetarët e moshave deri në 44 vjeç janë më të prirë për këtë vendim, mesatarisht 10 për qind më shumë se ata më të moshuar se 45 vjeç, transmeton Koha.net.

Nëse njohja e pavarësisë së Kosovës është kusht për BE-në, qëndrim butësisht më pozitiv kanë personat me nivel më të lartë të arsimit.

Ndërkaq, dallim të qartë ka në mes të qytetarëve të Serbisë për sa i përket qëndrimit nëse Serbia në të ardhmen do të ketë kontroll të plotë dhe sovranitetit në Kosovë.

Rrjedhimisht, 45 për qind e të anketuarve mendojnë se nuk është e mundur që Serbia të ketë sovranitet të plotë në Kosovë, në raport me 42 që mendojnë se kjo është e mundshme.