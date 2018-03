LDK: Nuk do të lejojmë që deputetët e Listës Serbe të caktojnë fatin e Kosovës

Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të lejojë që deputetët e Listës Serbe të caktojnë fatin politik të Kosovës.

Sipas kësaj partie, dalja e partisë serbe nga koalicioni qeverisës “konfirmon vërejtjet që kemi bërë me rastin e themelimit të qeverisë, kur votimi i saj u vonua deri sa nuk mbërritën nga Beogradi deputetët e Listës Serbe”.

LDK thotë se asnjë qeveri e Kosovës nuk mund të jetë stabile, “kur shumica e thjeshtë prej 61 votave në Kuvend varet nga deputetët e Listës Serbe, të cilët, fatkeqësisht, janë bërë një instrument i Beogradit dhe nuk sillen si përfaqësues të interesave të qytetarëve të Kosovës, nga të cilët janë votuar”.

LDK po ashtu ka thënë se në ditët në vijim do të tregojë qëndrime, të cilat, sipas kësaj partie, janë në dobi të përmirësimit të situatës aktuale.

“Në këtë gjendje të re të krijuar, LDK-ja garanton qytetarët se veprimet e saj do të jenë të matura dhe, si gjithmonë, në përputhje me interesin nacional të Kosovës. LDK-ja, në asnjë rast, nuk do të lejojë që deputetët e Listës Serbe ta përcaktojnë fatin politik të Kosovës. Qëndrimet e lidershipit të LDK-së, edhe në ditët në vijim, do të jenë në dobi të përmirësimit të situatës dhe të kthimit të saj në favor të Kosovës”, thuhet në njoftimin e LDK-së.