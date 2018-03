Maxhuni: Gjuriq nuk pati akuza tjera, pos hyrjes ilegale

13: 30 - Aksioni i Policisë së Kosovës në veri, ku u arrestua i ashtuquajturi drejtor i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë Marko Gjuriq, sipas drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni, u bë në përputhje me ligjin dhe në zbatim të vendimit të Qeverisë së Kosovës për mos lejimin e hyrjes së tij në vendin tonë.

Gjatë raportimit në Komisionin për Punë të Brendshme dhe Siguri për raportin vjetor për vitin 2017, kreu i Policisë, nuk ka dhënë shumë detaje rreth aksionit të djeshëm, porse ka thënë se veprimi i tyre ishte konform vendimit të Qeverisë së Kosovës.

“Sa i përket veprimit ligjor të djeshëm të Policisë së Kosovës. Ne kemi pasur një vendim të Qeverisë së Kosovës për të ndaluar hyrjen e zyrtarëve të shtetit serb që kanë qenë të paralajmëruar për të vizituar Kosovë. Kanë qenë të paralajmëruar për ta vizituar Kosovën dhe vendimi ka qenë për t’i ndaluar ata, pra u është refuzuar hyrja nga Qeveria e Kosovës dhe ne e kemi zbatuar vendimin e Qeverisë së Kosovës, natyrisht me vlerësimet që ne kemi bërë në aspektin operacional, ai vendim është ekzekutuar nga njësitë kompetente”, tha Maxhuni, raporton KosoPress.

Deputeti i Vetëvendosjes Rexhep Selimi kërkoi sqarime nga Maxhuni për situatën e djeshme në veri të Mitrovicës. Selimi ka pyetur Maxhunin për çfarë veprash ka qenë i akuzuar Marko Gjuriq pasi qëndroi vetëm 15 minuta në stacionin e PK-së në Prishtinë, derisa vlerësoi se intervenime të tilla ka pasur nevojë të bëhen shumë herë e jo vetëm dje.

“Ne e pamë dje një aksion, një ndërhyrje në veri dhe ky aksion i policisë nuk do të duhej të ishte i lokalizuar vetëm në një ditë të caktuar, do të duhej të ishte aksion dhe ndërhyrje sa herë që do të kishte nevojë, e nevojë ka pasur shpeshherë të bëhet një gjë e tillë. Pyetje ima është e thjeshtë, për çka ka qenë i akuzuar Gjuriqi, që pasoi me qëndrimin e tij vetëm 15 minuta në stacionin e policisë dhe pastaj u lirua”, tha Selimi.

Ndërsa, Maxhuni tha se ndaj Gjuriqit nuk ka pasur akuza tjera pos ndalim hyrje në territorin e vendit.

“Jo, vetëm ndalim hyrje, nuk ka pasur ndonjë akuzë tjetër”, theksoi Maxhuni.

Kreu i PK-së shtoi se PK ka kapacitetin ta mbrojë integritetin territorial të vendit. Maxhuni u pyet nga deputeti i VV-së, Shemsi Syla, nëse komandanti i Policisë në Veri ka refuzuar urdhrat për aksionin e djeshëm në Veri për arrestimin e Gjuriçit.

“Me përgjegjësi mund ta them që nuk ka pasur refuzim të urdhrave nga komandanti i Drejtorisë Rajonale të Veriut, por kanë qenë të gjithë zyrtarët policor të përfshirë në pjesë, të cilat i ka paraparë plani në kapacitet që ata i kanë. Pra, nuk ka pasur refuzim të urdhrave nga askush”, tha Maxhuni.

Duke folur për raportin vjetor të PK-së për vitin 2017, Maxhuni tha se puna e PK-së gjatë vitit 2017 ka qenë mjaft e mirë, duke parandaluar shumë çështje negative dhe shqetësuese për vendin.

Ai tha se numri veprave penale ka shënuar rënie sikurse edhe kundërvajtjet. Ndërsa theksoi se ka ngritje të vrasjeve pasi janë vrarë 25 persona gjatë vitit 2017, që është me shumë se vitin 2016.

Maxhuni pati pyetje edhe për sigurimet shëndetësore të pjesëtarëve të PK-së, hetimin e vetë pjesëtarëve policorë për vepra të ndryshme që mund të kryejnë. Për sigurimet shëndetësore, ai tha se është problem jashtëzakonisht i madh, derisa për hetimin e policëve që kryejnë veprime jo ligjore, këtë kompetencë e ka Inspektorati Policor i Kosovës.

