Destabilizim me paramendim

Miti i paprekshmërisë dhe i mosarrestimit të zyrtarëve serbë, në rastet kur paligjshëm futen brenda territorit të Kosovës, është thyer të hënën.

Drejtorit të Zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, i ka kushtuar me arrestim dhe tërheqje kokulur në rrugët e kryeqytetit shkelja e ndalesës për hyrje në territorin e Kosovës, të vënë nga autoritetet, shkruan sot Koha Ditore.

Provokimit të Serbisë, me gjithë paralajmërimet se do t’i presë arrestimi, Kosova i është përgjigjur duke vënë në zbatim masat, të paprovuara deri më tani në raport me zyrtarët serbë.

Përveç intervenimit të njësive speciale të Policisë me gaz e bomba shoku në veri, Gjuriq u tërhoq zvarrë dhe i prangosur edhe në qendër të Prishtinës.

Dhjetëra qytetarë serbë të Mitrovicës më kot janë munduar që ta pengonin aksionin e policisë. Ky është një nga aksionet e rralla në veri, derisa më i madhi kishte ndodhur në vitin 2011, ku në përpjekje për ta shtrirë kontrollin në pikat kufitare në Jarinje dhe në Bërnjak kishte mbetur i vrarë polici Enver Zymberi.

Të drejtë dhe të ligjshëm e kanë vlerësuar arrestimin e Gjuriqit, por po ashtu janë dhënë paralajmërime se tensionimi i situatës në veri mund të jetë hyrje në kompromise të reja me Serbinë. Brukseli zyrtar dhe diplomatë kanë kërkuar përmbajtje dhe zgjidhje të problemeve me dialog. Arrestimi i zyrtarit serb u bë pak ditë pas darkës së presidentëve Thaçi-Vuçiq në Bruksel, dhe vetëm pak orë pas pajtimit të Prishtinës zyrtare që të nisin angazhimet për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Kjo ka bërë që Vetëvendosje të hedhë dyshime se aksioni mund të jetë skenar i lidhur me Asociacionin dhe paralajmërimet e Vuçiqit për zgjidhjen që do të prezantojë në prill të këtij viti. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

