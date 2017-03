Vuçiq: Nuk jam i njoftuar për kushtin e Kosovës për vizitë në Leposaviq

Kandidati presidencial i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ka deklaruar se nuk ka marr njoftim zyrtar për kushtet e vizitës së tij të paralajmëruar në Kosovë.

I pyetur se a është kushtëzuar vizita e tij në Leposaviq, e planifikuar për 29 mars, Vuçiq ka thënë se nuk është njoftuar për këtë.

KTV ka raportuar se vizita e planifikuar e Vuçiqit është kushtëzuar me mos-ardhjen e dy ministrave të tij, atij të Brendshëm Nebojsa Stefanoviq dhe ai i Mbrojtjes Zoran Gjorgjeviq, të cilëve me vendime të mëparshme u është ndaluar hyrja në Kosovë.

“A do të ma ndalojnë apo jo, është punë e tyre”, ka thënë Vuçiq në televizionin serb “Pink”, dhe ka shtuar se ka menduar që në Kosovë do të shkojë vet, por tani “nuk e di se a do të shkojë fare”, transmeton Koha.net.

Ai ka vlerësuar se përderisa bisedimet me Kosovës do të kalojnë në nivel presidencial, “ato do të funksionojnë njëjtë” si deri më tani.

Vuçiq vlerëson se për Kosovën, problem të madh paraqet formimi i Gjykatës speciale për krime lufte.

“Druaj se kjo është më e rrezikshme për ne serbët se për shqiptarët që do të duhej të ishin objektiv i ndjekjes penale. Shqiptarët janë në gjendje të bëjnë gjithçka që ta parandalojnë këtë”, ka thënë Vuçiq.