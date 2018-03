Thaçi mbledh Veselin e Haradinajn për të nisur punën për AKS-në

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është takuar me kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj, për të biseduar për zhvillimet aktuale në dialogun për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë.

Presidenca në njoftimin e vet thotë se ky dialog do të përfundojë me marrëveshje ligjërisht obligative në mes të dy shteteve.

Në takim, sipas njoftimit, krerët e shtetit u pajtuan që dialogu është interes nacional i Kosovës dhe që duhet të bashkojë të gjithë spektrin politik në vend.

Presidenca njofton se krerët e shtetit u morën vesh edhe për hapat e ardhshëm për draftimin e statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.

“Në takim u konkludua për ta krijuar një Grup Punues të gjerë institucional, i cili do të bashkëpunojë me Ekipin Menaxhues dhe me Misionin e OSBE-së në Kosovë, për draftimin e Statutit të Asociacionit/ Bashkësisë së komunave me shumicë serbe, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës”, ka njoftuar presidenca.