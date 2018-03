Nga Qeveria e Kosovës, vjen reagimi i parë për taksën në “Rrugën e Kombit”

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Anton Berishaj, ka reaguar pas vendimit të Qeverisë së Shqipërisë për të bërë taksë në “Rrugën e Kombit”.

Më poshtë është postimi i plotë i Anton Berishajt:

“Taksimi i Rruges se Kombit eshte kunder integrimit ndershqiptar, kunder inteteresave te Kombit Shqiptar. “ (B.U.)

Perveç se pajtohem me kete konstatim, do te shtoja se ekonomikisht do te jete edhe kunder shtetit shqiptar. Me liberalizimin e vizave, qe tash me eshte i pashmangshem, shqiptaret e Kosoves nuk kane pse te ‘patriotizohen’ ne taksat apsurde te qeverise aktuale shqiptare.

Ne rruge te hapura, humbes do te jete ai qe ve pengesa ne to permes ‘penalizimit’.