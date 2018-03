Veseli: Rezistenca në Dukagjin shembull i përkushtimit atdhetar

Kryeparlamentari Kadri Veseli me rastin e 20 vjetorit të Epopesë së Dukagjinit ka bërë nderime në Gllogjan, ndërsa shton se rezistenca në Dukagjin është shembulli i përkushtimit atdhetar.

Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se Gllogjani ka hyrë në hartën e krenarisë së atdheut, transmeton Koha.net.

“Para 20 vitesh, Gllogjani do të hynte në hartën e krenarisë së atdheut, pas “Epopesë së Jasharajve”, në Prekaz, duke dëshmuar se lufta për çlirim, nuk do të ndalej, madje, do të merrte hov. Kjo rezistencë në Dukagjin, do të jepte shembullin e përkushtimit atdhetar që tashmë kishte hyrë në histori, duke ngjeshur radhët e luftëtarëve për liri dhe përkrahjen diplomatike që pas një viti do të fillonte me bombardimin e caqeve serbe nga NATO-ja. Lavdi e përjetshme heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të kombit”, ka shkruar ai.