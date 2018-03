Haradinaj në kujtim të luftës së hapur në Dukagjin e ndihmës së NATO-s nga ajri

Kryeministri i Republikës së Kosovës, një nga komandantët më të lartë të UÇK-së, Ramush Haradinaj në ka kujtuar momente nga koha e fillimit të luftës së hapur në Dukagjin, më 24 mars 1998 ku cak i forcave serbe ishte familja e tij.

Ramush Haradinaj, atëherë komandant i Zonës Operative të Dukagjinit, sot kryeministër i vendit, 24 marsin e ka ndërlidhur si datë të dyfishtë me atë edhe të sulmeve të NATO-s mbi caqet serbe.

Haradinaj, për Radio Dukagjinin, tha se Serbia e ka marrë përgjigjen me 24 Mars ’98 dhe më 24 mars ’99, por kjo sipas tij nuk do të thotë, se me Serbinë sot nuk duhet mbyllur edhe kapitujt e fundit të hapur në paqe e fqinjësi.

“Kosova ka vendosur me qenë shtet sovran dhe i pavarur, si e këtillë Kosova i ka argumentet e veta, të drejtat e veta, ka popullin e vet, ka edhe miqtë kuptohet por ka edhe kundërshtarët. Si projekt Kosova do të ecë përpara. Kemi ditë me ça rrethimin në përputhje me të drejtën tonë edhe kur ishte vështirë, ndaj dimë edhe tash. Kuptohet jemi të interesuar të mbyllim edhe kapitujt e fundit me Serbinë, mirëpo me këtë nuk do të thotë që ne do të harrojmë të kaluarën dhe anën tragjike por assesi nuk do të mbesim edhe peng i saj. Pra ne do ecim përpara”, tha Haradinaj.

Kryeministri Haradinaj ka folur edhe për lavdinë e luftës së UÇK-së dhe për mirënjohjen e përjetshme për NATO-në në krye me SHBA-të. Në këtë kuadër Haradinaj ka thënë se sot në ndërtesën e qeverisë e ngrenë flamurin e NATO-s ndërsa qeveria do të bëjë nderime në Gllogjan.

“Historia jonë ka ditë të veçanta, ashtu siç është 5,6 dhe 7 marsi i Prekazit legjendar, edhe kjo datë e sotme është e veçantë, pra është lufta e hapur frontale në Dukagjin. Për fat epilogu i kësaj dite ndodhi i tillë që UÇK-ja e fitoi këtë betejë. Po këtë ditë filloi edhe krijimi i zonës së lirë dhe UÇK e rriti besimin e popullatës, se duke u bërë UÇK mund ta ndihmosh çlirimin e vendit. Por, lufta nuk ishte dhe nuk është e thjeshtë. Kishim familjet, kishim civilët, të plagosurit, mirëpo për fatin tonë të mirë, një vit më vonë, 24 Mars 1999 ishte NATO e udhëhequr nga Amerika që ndërhyri me sulme nga ajri. Por mos të harrojmë se krejt këto ishin rezultat edhe i përpjekjeve të mëhershme ndër breza të popullit dhe kombit tonë që u sakrifikua”, ka thënë ai.