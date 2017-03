Zyra e BE-së në Kosovë në bashkëpunim me Ambasadën Italiane në Kosovë po shënojnë 60 vjetorin e Traktatit të Romës.

Me këtë rast do të hapet një ekspozitë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, e cila do të prezantojë 60 vitet e Bashkimit Evropian dhe më pas do të mbahet gosti për përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit, mediat dhe intelektualë.