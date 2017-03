Fshatrat e qytetet që mbesin pa rrymë

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e energjisë elektrike nëpër qytetet e fshatrat e Kosovës.

Kësisoj më 29.03.2017 në Lipjan do të shkyçet dalja 10 kV QMI (Kodi:41000011) prej orës 15:00 deri në orën 18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: QMI, Univiersiteti Fama, Atlantiku grup, Hospital Kosova, Viva Fresh, Baki automobil, dhe Elektro Stublla. Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri.

Më 29.03.2017 në Lipjan do të shkyçet dalja 10 kV Zona Industriale (Kodi:41000009) prej orës 15:00 deri në orën 18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja, TS Gega. Arsyeja e ndërprerjes: zhvendosja e shtyllave të vjetra dhe vendosja e shtyllave të reja.

Më 29.03.2017 në Podujevë do të shkyçet dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1. Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 30.03.2017 në Fushë- Kosova l do të shkyçet dalja 10 kV Batllava-Kozmin (Kodi:10012009) prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjellësit. Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 30.03.2017 në Fushë- Kosova ll do të shkyçet dalja 10 kV Shtepia e kulturës (Kodi:15018003) prej orës 12:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Fushë-Kosovës te Stacioni i Trenit dhe ana majtë deri te rruga e Çerdhes. Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 30.03.2017 në Fushë Kosova l do të shkyçet dalja 10 kV Hekurudhat e Kosovës (Kodi:15018013) prej orës 13:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hekurudhat e Kosovës Fushë- Kosovë. Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 29.03.2017 në Sharr (Dragash) do të shkyçet dalja 10 kV Bresana (Kodi:30036007) prej orës 11:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhë; Afariste: N.P.T "Mulliri" Buzez, N.T.P. Qumështorja Sharri Kuk dhe Restoran Opoja. Arsyeja e ndërprerjes: zëvendësimi i transformatorit të mbingarkuar.

Më 01,02.04.2017 në TS 110/10 kV Prizreni 1 do të ketë shkyçje totale prej orës 06:00 deri në orën 10:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbana, lagjja Jeta e re, Lagjja Ortakolli, Lagjja Baruthana, rrugët: Zona e Pashtrikut, Sarajeva, Ortokolli, Lika, Ferizajit, Carraleva, Besnik Kastrati, Ohri, Bije Vokshi, Vetim Shala, Ali Hadri, Isa Boletini, Mihail Grameno, Jakup Ferri, Gjon Serreqi, Bedrush Qollaku, Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakoll II, Abc-plast, Adnan Sh.pk. Dualos, Shpk Getoari, Vertigo, DPZ.Medina -1, Ing Biro, K.f.Getoari, Liria materila ndërtimor, Ntsh. Europrinty-2, Nsh. Liria-Prizren, Prizren Graf, Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym, Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I dhe Tulltorja II.

Arsyeja e ndërprerjes: zëvendësimi i transformatorit të mbingarkuar. Më 28, 29, 30, 31.03.2017 në TS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet dalja 10/0.4 kV “Mobile Karagaq” (Kodi:51000008028) prej orës 07:00 deri në orën 11:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Loxhë dhe Mobile Karagaqi. Arsyeja e ndërprerjes: punimet e KOSTT-it.

Më 28, 29, 30, 31.03.2017 në TS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet dalja 10/0.4 kV Farërat e Kungullit (Kodi:51000008027) prej orës 07:00 deri në orën 11:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Lubeniq. Arsyeja e ndërprerjes: punimet e KOSTT-it.

Më 30, 31.03.2017 në TS 110/10 kV Deçani do të shkyçet dalja 10 kV Isniqi (Kodi:53000008) prej orës 07:00 deri në orën 11:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ahmetgjekajt. Tishukajt. Mehmetaj, Mulajt, Kuklec, Osëdautaj,Tahirsylaj, Rexhametaj dhe Osmanajt. Arsyeja e ndërprerjes: punimet e KOSTT-it.

Më 29.03.2017 në kV Kamenica do të shkyçet dalja 10 kV Muqiverci (Kodi:62000011) prej orës 11:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë, Qarrakofc, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave të vjetra dhe vendosja e shtyllave të reja

Më 29.03.2017 në TS 35/10 kV Gjilani ll do të shkyçet dalja 10 kV Kufca (Kodi:60061006) prej orës 07:30 deri në orën 09:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kufca, Stanishor, Mellci, Strazhë, Kosmata, Draganca, Manastiri, Mozgovë, Makreshi i Ulët dhe i Epërm, Draganci i Vjetër. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave të vjetra dhe vendosja e shtyllave të reja.

Më 29.03.2017 në Gjakova 1 do të shkyçet dalja 10 kV Beci (Kodi:80080010) prej orës 11:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.