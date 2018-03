Oda e Afarizmit alarmon Qeverinë për rritje të deficitit tregtar

Oda e Afarizmit të Kosovës në një letër publike dërguar kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinajt dhe kabinetit qeveritar, ka ngritur si shqetësim rritjen e deficitit tregtar.

Në letër thuhet se është momenti i fundit që Qeveria e Kosovës të organizojë dialog të vazhdueshëm me biznesin dhe asociacionet e biznesit me qëllim të arritjes së një plani të veprimit mbi reformat që duhet të ndërmerren në drejtim të rritjes së prodhimit vendor dhe mirëqenies së qytetarëve tanë.

“Edhe 18 vite pas lufte vendi ynë vazhdon të përballet me një deficit të lartë tregtar krahasuar me importin. Të dhënat nga Tregtia e Jashtme në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 5.0% në muajin shkurt 2018, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2017, gjegjësisht në vlerë prej 182.8 milionë eurosh, krahasuar me deficitin prej 174.1 milionë eurosh në vitin 2017”, thuhet në njoftim.

Eksporti mbulon importin me 10.9%.

“Një vend dhe një popull që mbahet 90% me produkte të importuara mbetet i destinuar që jetë i varfër dhe në shërbim të ekonomive dhe prodhuesve nga vendet tjera. Prodhuesi vendor dhe ekonomia e vendit kanë nevojë për reforma të thella strukturore që do të ndihmonin nxitjen e investimeve dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Kostoja e prodhuesit vendor është për 16% më e lartë se në vendet e CEFTA-s”, thuhet më tej në këtë letër.

Sipas kësaj Ode, edhe pse janë bërë përparime në politikat fiskale, ende jemi larg krijimit të një ambienti investues dhe miqësor për biznesin.

“Biznesi prodhues i Kosovës po përballët më shumë barriera, si: çmimin më të lartë të energjisë në rajon dhe Evropë, ndërprerje të shpeshta të energjisë, çka biznesit i shkaktohen humbje deri në 300 milionë euro në vit. Jemi i vetmi vend në rajon që biznesi prodhues paguan taksën në ndërtim si çdo biznes tjetër. Biznesit prodhues nuk i ofrohet infrastrukturë (qasje në rrugë, rrugë, kanalizime, internet, energji elektrike etj) edhe pse paguan taksën për ndërtim”, ka thënë kjo Odë përmes një komunikate.

