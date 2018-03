Rregullorja e re e Kuvendit diskutohet nga deputetët

Kuvendi i Kosovës po diskuton Projektrregulloren e re për Kuvendin, nismë kjo e Komisionit për Legjislacion.

Kryetarja e këtij komisioni, Albulena Haxhiu, tha se kjo rregullore nuk është më e mira e mundshme, për faktin se kanë qenë të penguar sidomos nga dy vendime të Kushtetueses që kanë të bëjnë me interpretimin e grupit parlamentar dhe imunitetit të deputetëve.

“Çështjet të cilat kanë qenë të diskutueshme dhe për të cilat nuk kemi pasur pajtime të përgjithshme, kanë qenë konferenca e kryetarëve, veçmas përbërja e saj, pra siç e keni parë me draftrregulloren e punës së kuvendit është një organ i ri që është konferenca e kryetarëve që fuqizohet edhe me shumë nga kryesia e Kuvendit e cila përbëhet nga kryetari i Kuvendit dhe shefat e grupeve parlamentare që përfaqësojnë vullnetin politik të grupeve parlamentare në konferencën e grupeve parlamentare. Këtu nuk kemi pasur pajtueshmëri për shkak se zotëri Gashi që është përfaqësues i LDK-së ka kërkuar që edhe nënkryetarët e Kuvendit të jenë pjesë e konferencës së kryetarëve. Unë nuk mendoj që kemi bërë mirë që kemi propozuar bashkë me nënkryetarët e Kuvendit”, tha Haxhiu.

Po ashtu sipas saj, me rregulloren e re parashihet që asnjë marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të nënshkruhet pa u diskutuar njëherë në Kuvend.

Ndërsa, deputeti i LDK-së, Arben Gashi, përmendi konferencën e kryetarëve, si problemin kryesor të kësaj rregulloreje, e cila sipas tij, është anti kushtetuese dhe e papranueshme.

Gashi tha se shumë çështje që po tentohen të rregullohen me rregullore nuk duhet të rregullohet.

“Problemi kryesor ka të bëjë me konferencën e kryetarëve. Koncepti i parë i cili ka qenë është absolutisht i papranueshëm. Është problematikë dhe anti kushtetues. Sepse tenton që nëpërmjet një trupe që është konferenca e kryetarëve, pra kryetari apo kryetarja e Kuvendit të ketë një trupë tjetër jashtë kryesisë së Kuvendit që do të merret me çështje specifike do të miratoj rendin e ditës dhe çështje tjera të cilat janë antikushtetuese sepse mënyra e funksionimit të Kuvendit rregullohet mbi bazën e kriterit të përfaqësimit politik në Kryesinë e Kuvendit, pra nënkryetarët e Kuvendit përbëjnë Kryesinë e Kuvendit sipas forcës politike që rregullohet me Kushtetutë. Kjo ide ka qenë si ide duke i parë disa individë në Kryesi si individë me ndikim sipas forcës politike nga partitë politike që vijnë dhe vullneti i partive të vogla apo edhe vullneti i disa individëve të partive të mëdha t’i eliminojnë individë n ga forca e ndikimit në politikë ka quar deri aty që të propozohet konferenca e kryetarëve që është model i vendeve fqinje që nuk është rasti me i mirë i parlamentarizmit”, theksoi Gashi.