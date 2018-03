​Engel: Kosovës t’i jepet liberalizimi i vizave pa vonesa të panevojshme

Kongresisti amerikan, Eliot L. Engel ka përshëndetur ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit, ndërsa ka vlerësuar se Kosova meriton të njëjtin trajtim të drejtë si vendet e tjera që tani kanë liberalizimin e vizave dhe duhet t'i jepet ky status pa vonesa të panevojshme.

"Unë i dërgoj urimet e mia popullit të Kosovës për miratimin nga Parlamenti të Marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Kjo është një ditë e rëndësishme në marrëdhëniet e Kosovës me fqinjin e saj, Malin e Zi. Ky është gjithashtu një hap gjigant drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. I bëj thirrje miqve tanë në BE që të bëjnë atë që duhet, për të arritur këtë qëllim. Kosova meriton të njëjtin trajtim të drejtë si vendet e tjera që tani kanë liberalizimin e vizave dhe duhet t'i jepet ky status pa vonesa të panevojshme", thuhet në letrën e Eliot L. Engel, transmeton KosovaPress.