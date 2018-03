Përurohen zyrat e Radio Kosovës, investim i TIKA turke

Është bërë inaugurimi i projektit të renovimit dhe furnizimit me inventarë në objektin RTK -Radio të mbështetur nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA.

Kryetarja e Bordit të RTK-së Afërdita Maliqi duke falënderuar TIKA-n për kontributin e dhënë për mediumin publik, beson se edhe në të ardhmen do të ketë bashkëpunim me TV TRT dhe shtetin e Turqisë.

Kivilcim Kilic, ambasadore e Turqisë në Kosovë tha se janë mbledhur sot për ta përuruar investimin e TIKA-s në Radio Kosovë për zyra dhe redaksi me inventar për administratën, transmeton kp.

Ajo shpreson se me këtë projekt do të përmirësohen kushtet për punonjësit e këtij institucioni. Sipas saj, bashkëpunimi me RTK do të vazhdojë dhe thellohet në të gjitha aspektet edhe në të ardhmen.

Drejtori i përgjithshëm i RTK-së, Mentor Shala ka falënderuar ambasadoren e Turqisë e cila sipas tij vazhdimisht po ofron mbështetje për RTK-në.

“Ne kemi zhvilluar shumë takime dhe kemi ngritur shumë çështje me ambasadoren për zhvillimin e RTK-së dhe ka nisë bashkëpunim me këtë projekt në radio. Kosova është me fat që ka një ambasadore nga një shtet mik siç është Turqia”, ka thënë Shala.