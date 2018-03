Përfaqësues të PS të UP-së “refuzojnë takimin me kryeministrin dhe bashkëpunëtorët e tij”

Përmes një kumtese për medie, Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës njofton se ishte ftuar të merrte pjesë në një takim me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, zëvendëskryeministrat Enver Hoxhaj e Fatmir Limaj dhe me ministrin e Arsimit Shyqyri Bytyqi, transmeton Koha.net.

Në atë takim, sipas kumtesës, do të diskutohej për problemet e arsimit në Kosovë.

“Ne refuzojmë të marrim pjesë në këtë takim, sepse ky takim është thjeshtë një tentativë që të mbulohet mos-interesi i qeverisë për arsimin dhe përmes fotografive me ne dhe palët e tjera që luajnë rol në arsimin e lartë, qeveria të thonë se është duke punuar në përmirësimin e gjendjes në arsim”, thotë kumtesa e cila përfundon se pa një arsim cilësor Kosova nuk do të mund të vazhdoj përpara me procesin e integrimit në BE.