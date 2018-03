Stacioni hapësinor do përplaset me Tokën, rrezikohet edhe Shqipëria

Një stacion hapësinor kinez, i dalë jashtë kontrollit, pritet të përplaset me Tokën rreth datës katër prill, ndoshta edhe më herët, bëjnë me dije shkencëtarët që po e monitorojnë.

Sipas tyre, stacioni hapësinor Tiangong-1 do të përplaset me Tokën midis 30 marsit dhe 6 prillit dhe me shumë gjasa do të bjerë diku në Europë ose New York.

Kërcënimi nuk vjen vetëm nga pjesët e stacionit hapësinor me peshë 8.5 ton, që mund të godasin zona të banuara, por edhe nga një kimikat tepër i rrezikshëm që ndodhet në të.

Disa nga qytetet më të rrezikuara janë New Yorku, Barcelona, Pekini, Çikago, Stambolli, Roma dhe Toronto. Por, siç transmeton Shqiptarja. në trajektoren e rënies së mundshme përfshihet edhe Shqipëria. Madje Shqipëria ndodhet në trajektoren me rrezikshmëri të lartë.

Ajo që shqetëson më shumë shkencëtarët është kimikati që ndodhet në Tiangong-1 që aktualisht po bie në drejtim të tokës me rreth 6 kilometra në javë.

Elementi i rrezikshëm quhet hidrazinë dhe është karburant raketash tepër toksik që mund të shkaktojë kancer gjatë ekspozimit.