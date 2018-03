Deliu-Kodra: Vetëvendosja dëshmoi se është e njëjta

Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra në një deklaratë për media, ka thënë se me hedhjen e gazit lotsjellës Vetëvendosje dëshmoi se është e njëjta si para dy vjetësh kur për herë të parë lëshoi gazin.

“Duke qenë e vetëdijshme, VV-ja dëshmoi se është e njëjta, me aktet që i përsëriti pas dy vjetësh. PDK-ja është e vendosur për ta votuar këtë marrëveshje jetike për qytetarët e Kosovës”, ka thënë Deliu-Kodra.

Pal Lekajt, gazi i sotëm lotsjellës iu duk më i fortë se ai që e hidhte vet

12:18 - Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka thënë për KTV-në se gazi i sotëm lotsjellës, i hedhur nga deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje, ishte më i fuqishëm se ai që e hidhte vet ai dikur kur ishte pjesë e opozitës.

“Ky gazi i sotëm ishte më i fuqishëm se ai që e hidhnim ne më parë”, ka thënë Lekaj me humor për KTV-në.

Ndërkaq, deputetët që hodhën gazin lotsjellës sot ishin Xhelal Sveçla dhe Fitore Pacolli, të dy deputetë të VV-së.

Deda e Beqiri e quajnë për keqardhje hedhjen e gazit lotsjellës

12:13 - Deputeti i Alternativës, Ilir Deda, ka thënë se seanca për demarkacionin do të vazhdojë pas pastrimit të sallës nga gazi lotsjellës.

Deda, në një prononcim para mediave, tha se dhuna nuk e ndalë vullnetin për lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës.

“Dje pata shpresë se ka avancim politik, se ka maturi politike, po tash na dëshpëruan. Disa thanë se do ta bëjnë, do të hedhin gaz lotsjellës, por s’u besova. Vetëvendosje, në vend se të votojë pro, kthehen me metoda që u bëjnë dëm vetëm atyre”, theksoi Deda, raporton Koha.net.

Ndërsa, Ismet Beqiri nga LDK, tha se kjo s’është asgjë e re, por vetëm vazhdim i prishjes së imazhit të Kosovës.

“Tash akterët janë më pak, por janë të të njëjtit subjekt politik, që është VV-ja. Kemi shpresuar se kësaj radhe, marrëveshja do të kalojë apo s’do të kalojë vetëm me votë. Por, kjo është për keqardhje”, tha Beqiri, ndërsa shprehu besimin se seanca do të vazhdojë deri në përfundim të votimit.

Ai nuk mundi të thoshte nëse janë siguruar votat për kalim të demarkacionit.

Në kohën kur pritej të vihej në votim Marrëveshja për demarkacionin, deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje hodhën gaz lotsjellës në sallën e Kuvendit.

Demarkacioni rikthen gazin lotsjellës në Kuvend

11:57 - Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë kthyer gazin lotsjellës në Kuvend në momentin kur po pritej të votohej demarkacioni.

Deputeti goran i Listës Serbe mbërrin në Kuvend

11:57 - Deputeti i komunitetit goran, Adem Hoxha, që është pjesë e Listës Serbe, ka hyrë në sallën e Kuvendit.

Kujtojmë se me pjesëmarrjen e tij, koalicioni qeverisës ka siguruar 80 vota.

Ndryshohet renditja e pikave të Projektligjit për demarkacionin

11:50 - Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, bëri një propozim para se të hidhet në votim projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për shënimin e kufirit shtetëror mes Kosovës dhe Malit të Zi.

“Grupi jonë Parlamentar propozon që në këtë amendament pika 1.2, ku shkruan ‘dokumentacioni zyrtar i komisionit shtetëror për shënjimin e kufirit shtetëror - si orientim’ të renditet si pika 1.3. Lus që të zhvillohen procedurat e nevojshme në Kuvendin e Kosovës dhe ky amendament me këtë ndryshim t’iu sillet deputetëve për votim”, tha Hoti.

Këtë propozim të Hotit, e mbështeti edhe kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, i cili tha se Qeveria është dakord që të ndodh ky ndryshim.

Pas këtij propozimi, Komisioni për Punë të Jashtme është mbledhur për ta shqyrtuar dhe proceduar në Kuvend para deputetëve.

Ky komision, ndërkaq, në procedurë të shpejtë, e ka kaluar këtë amandamentim.

Kjo është përmbajtja e re e Projektligjit për demarkacion:

1.1 Marrëveshja për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, e nënshkruar në Vjenë më 26 gusht, 2015.

1.2 Deklarata e përbashkët e Presidentit të Republikës së Kosovës, Sh.T.Z Hashim Thaçi dhe Presidentit të Malit të Zi, Sh.T.Z Filip Vujanoviq, e datës 16.02.2018.

1.3 Dokumentacioni zyrtar i Komisionit Shtetëror për shënjimin e Kufirit Shtetëror – për orientim.

Kadaj-Bujupi deklarohet në lidhje me votën për demarkacion

11:24 - Donika Kadaj Bujupi, deputetja e cila kohë më parë ishte ndër kundërshtaret më të zëshme sa ishte pjesë e GP të VV-së, tani që është rikthyer në AAK, ka thënë se vota e saj për çështjen e demarkacionit do të shihet pas pak, raporton KTV.

“Do të shihet lart se si do të votoj”, ka thënë deputetja Kadaj-Bujupi në hollin e Kuvendit, duke iu referuar votimit në sallë.

Deputetët nisin të hyjnë në Kuvend - Ramiz Kelmendi është brenda

Kuvendi i Kosovës ka nisur të mbushet me deputetë të partive shqiptare të cilët do të marrin pjesë në këtë seancë ku pritet të votohet për demarkacionin.

Në sallë bie në sy pjesëmarrja e deputetit të LDK-së, Ramiz Kelmendi, i cili ka deklaruar se nuk do të merr pjesë në votim pasi i ishte kërcënuar familja në rast se do të votonte pro demarkacionit.

Po ashtu, në seancë ende nuk kanë hyrë deputetët e GDP-së, ish-deputetë të Vetëvendosjes.

Kurse, deputetët e VV-së nuk kanë përjashtuar forma kundërshtimi për të penguar votimin për demarkacion.