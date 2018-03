Shqiptarët të parët nga Ballkani që vjet ia mësynë BE-së për azil

Shtetasit e Shqipërisë renditen të parët në Ballkan për sa i përket numrit të azilkërkuesve në Bashkimin Europian. Eurostat ka publikuar të dhënat mbi azilkërkuesit më 2017-n, dhe Shqipëria është në krye të vendeve europianë për sa i përket numrit të aplikuesve.

Numri i azilkërkuesve për herë të parë nga Shqipëria në vitin 2017 ishte 22,075 persona, nga 29 mijë vitin e mëparshëm.

Pavarësisht rënies krahasuar me vitin e mëparshëm, krahasuar me vendet e rajonit, ku edhe ekonomitë janë të ngjashme Shqipëria shënon rekord azilkërkuesit me një numër disa-fish më të lartë. Numri i azil kërkuesve nga Mali i Zi në 2017-n ishte 515 (më i ulëti në rajon), më pas renditeshin boshnjakët me 1765 kërkesa gjatë 2017-s, maqedonasit me 4250 kërkesa, serbët me 5055 kërkesa, dhe Kosova me 5310 kërkesa për azil.

Për çdo një malazez ka 42 shqiptarë që aplikojnë për azil, për çdo boshnjak 12 shqiptarë, për çdo maqedonas ka 5 shqiptarë dhe për çdo serb dhe shqiptarë të Kosovës ka katër shqiptarë që kërkojnë azil.

Nga të dhënat e Eurostat për numrin e aplikimeve sipas shtetit ku janë drejtuar azilkërkuesit shqiptarë, vendin e parë e mban Franca me 11,395 aplikime vetëm në 2017-n, apo 52 për qind e totalit të aplikimeve. Në vend të dytë është Gjermania me 3,775 aplikime, apo rreth 17 për qind e totalit, transmeton Monitor.al. Më pas renditen Greqia me 2,345, apo rreth 11 për qind e totalit të aplikimeve, Anglia me 1,690, Suedia me 685, Belgjika 670, etj.,.

Në total numri i aplikimeve për azil në BE ishte 649 mijë e 855 dhe kërkesat më të shumta vijnë nga vendet e lindjes së mesme ku konfliktet janë ende aktive si: Siria, Iraku dhe Afganistani, të cilat përgjigjen për 24 për qind të totalit të aplikimeve.

Ndërsa për sa i përket vendeve Europiane, në vend të parë është Shqipëria, rreth 3 për qind e totalit.

Edhe pse numri i azilkërkuesve ka ardhur me rënie që nga viti 2015, ku arriti rekordin me rreth 66 mijë aplikime, përsëri renditemi të parët në Europë për numrin e lartë të azilkërkuesve në BE.