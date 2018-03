Delawie del nga Kuvendi

17:38 - Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delawie, tashmë ka dalë nga ndërtesa e Kuvendit të Kosovës.

Ai para se të fillojë seanca e dha një deklaratë para gazetarëve ku u bëri thirrje deputetëve që ta votojnë marrëveshjen me Malin e Zi për mos t’i lënë qytetarët e izoluar, raporton KP.

Delawie tha se vota për këtë marrëveshje do të tregojë se cilat parti janë serioze, për ta qeverisur Kosovën për të mirën e qytetarëve të saj, e cilat janë të interesuara vetëm për të shënuar pikë politike.

Haradinaj kërkon votën e VV-së: Votoni për raportin Bulliqi

17:29 - Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar votën e Vetëvendosjes për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.

Ai ka kërkuar nga ky subjekt politik që të votojë për raportin Bulliqi dhe jo për deklaratën e përbashkët të dy presidentëve të shteteve apo edhe për raportim e ish-komisionit Meha.

Në seancën për demarkacionin, Haradinaj ka kërkuar nga VV-ja që të kërkojë korrigjimin më të shpejtë të vijës kufitare.

“E di që jam në pozicion jo të lehtë. I kërkoj votën LDK-së në këtë ligj për bindjen e mëhershme. Po ashtu i kërkoj votën PDK-së për procesin e deritashëm. Sikur Vetëvendosje do ta votonte sot këtë ligj dhe të deklaroheshin se nuk e votojnë për shkak të marrëveshjes së 25 gushtit 2015 as për deklaratën e presidentëve, por po e votojnë veç për raportin Bulliqi dhe po e marrin përgjegjësinë që 'nëse s’bëhet korrigjimi deri në këtë afat kohor do të keni probleme'. ‘Por meqenëse po synoni korrigjimin po ju japim mundësinë të korrigjoni në një afat kohor’. Nëse rrëzohet ky ligj, procesi me e nxjerrë një të drejtë të Kosovës është bukur i gjatë dhe po aq substancial sa e kemi sjellë këtu. Ka një mundësi korrigjimi bazuar në një raport”, ka thënë Haradinaj.

GDP kundër demarkacionit

17:08 - Grupi i deputetëve të pavarur, të cilët janë ndarë nga Lëvizja Vetëvendosje, nuk do të mbështesë demarkacionin. Kjo është bërë e ditur nga Visar Ymeri në seancën e Kuvendit të Kosovës ku po diskutohet çështja e demarkacionit me Malin e Zi.

Ai tha se korrektimet nuk do t’i kthejnë 8200 hektarë me të cilat Kosova në procesin e demarkacionit.

Ymeri ka thënë se Kosova mund të kthejë 8200 hektarë në marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin vetëm nëse presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe ish-kryetar i komisionit shtetëror për shënjimin e kufirit, Murat Meha, dalin kah pala malazeze.

Sipas Ymerit, kjo treshe do të kryente punë për Kosovën vetëm nëse nuk e përfaqëson atë.

Vetëvendosje ia dorëzon Haradinajt peticionin me nënshkrime të qytetarëve

16:47 - Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje ia kanë lënë në tavolinë Ramush Haradinajt peticionin me 205 mijë nënshkrimet e qytetarëve të cilët janë shprehur kundër demarkacionit aktual me Malin e Zi.

“Këtu t’i kemi sjellë në kuvend zërat e 205 mijë qytetarëve, nënshkrimet e të cilëve i ka mbledhur bashkë me ne, të cilët me zë të qartë kanë bërë thirrje të rrëzohet ky demarkacion”, ka thënë Glauk Konjufca, i cili i ftoi kolegët e tij të partisë që t’ia dorëzojnë Haradinajt peticionin.

“Edhe vetë ke bërë përpjekje fizike për t’i sjellë në kuvend. E kemi një lutje dhe një kërkesë: Mos ua kthe shpinën qytetarëve”, ka thënë veç të tjerash Konjufca.

Hoti: Pas ratifikimit të demarkacionit, Haradinaj të japë dorëheqje

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, ka ripërsëritur kërkesën e partisë së tij që pas ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi kryeministri Ramush Haradinaj duhet të japë dorëheqje.

Hoti ka shprehur përkrahjen e LDK-së për votimin pro demarkacionit.

Të njëjtën e bëri edhe Memli Krasniqi, shef i Grupit Parlamentar të PDK-së.

Me 85 deputetë nis seanca për demarkacionin

Me 85 deputetë në sallë ka nisur seanca për demarkacionin me Malin e Zi.

Konjufca: Haradinaj të dalë e të thotë se i ka mashtruar qytetarët

16:25 - Deputeti i Vetëvendosjes, Glauk Konjufca, ka thënë që kryeministri i Kosovës duhet të dalë e të thotë se i ka mashtruar qytetarët të cilët nënshkruan peticionin vjet më parë kundër marrëveshjes aktuale për demarkacionin me Malin e Zi.

Sipas Konjufcës, Haradinaj ose duhet të thotë se është prapa këtyre nënshkrimeve ose se i ka mashtruar ata qytetarë.

Sa i përket votës së Grupit të Deputetëve të Pavarur, që ditë më parë u ndanë nga Vetëvendosje, Konjufca ka thënë se as ata nuk do të votojnë pro demarkacionit.

Delawie: Mos izoloni qytetarët, votoni pro demarkacionit

16:24 - Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Greg Delawie ka përsëritur thirrjet për deputetët e Kuvendit të Kosovës që të votojnë për demarkacionin, me qëllim që të mos mbesin të izoluar qytetarët për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave.

“Sot është ditë e rëndësishme, sot Kuvendi e ka mundësinë që të ec përpara për të shënuar një fitore të rëndësishme për qytetarët e saj. Dy vjet e gjysmë të përparimit në Evropë janë humbur për këtë çështje. Kosova nuk ka kohë për të humbur”, ka thënë Delawie në konferencën për media.

“Po aq sa është për liberalizim të vizave, kjo çështje është edhe për të caktuar kufirin me një vend mik e anëtar të NATO-s. Kjo votë do të tregojë se cilat parti janë serioze për ta qeverisur Kosovën e kush të shënojë poenë politikë”, ka shtuar ai.

“Mos i lini qytetarët tuaj në izolim. Votoni për të ardhmen e Kosovës. Votoni për demarkacionin”.

Haradinaj: Nuk do të kishte seancë po të mos i kishim 80 vota pro

16:05 - Kryeministri Ramush Haradinaj, në një deklaratë për mediat para seancës për demarkacionin, ka bërë me dije se janë siguruar votat për kalimin e kësaj çështjeje.

“Po të mos i kishim 80 vota, nuk do të thërrisnim seancë”, tha Haradinaj, raporton Koha.net.

Deputetët e LDK-së të parët në Kuvend

16:03 - Deputetët e LDK-së janë të parët që kanë ardhur në sallën ku pritet që të mbahet seanca për Demarkacionin.

Shefi i GP të LDK Avdullah Hoti dje ka thënë se LDK i ka 27 votat për, por deputeti i kësaj partie Ramiz Kelmendi sot ka thënë se ai nuk do të marrë pjesë në seancë.

Kadaj-Bujupi pro demarkacionit

15:58 - Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se Grupi Parlamentar i AAK-së është unik në votën pro demarkacionit.

Kjo do të thotë se për demarkacionin do të votojë edhe deputetja e rikthyer Donika Kadaj-Bujupi, e cila sa ishte në Vetëvendosje ishte kundër demarkacionit.

Edhe AAK mbledh deputetët para seancës për demarkacionin

15:46 - Përpos Grupit Parlamentar të PDK-së, edhe deputetët e Grupit Parlamentar të AAK-së, janë mbledhur para seancës për demarkacionin me Malin e Zi.

Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Ramush Haradinaj që ka publikuar një fotografi nga takimi.

“Diskutim me Grupin Parlamentar të AAK-së para seancës së Kuvendit të Kosovës”, ka shkruar ai.

Në fotografi shihet edhe deputetja e rikthyer, Donika Kadaj-Bujupi.

Deputetët e PDK-së mblidhen para seancës së demarkacionit

15:37 - Grupi Parlamentar i PDK-së është mbledhur në për të diskutuar edhe njëherë për seancën e sotme ku pikë e vetme e rendit të ditës është votimi i demarkacionit.

Deputeti Bekim Haxhiu tha se PDK është unike sa i përket demarkacionit, raporton KP.

Edhe pse ende nuk dihet se si do të votojë deputeti I kësaj partie Nait Hasani, Haxhiu është i bindur se edhe ai do të ketë qëndrim të njëjtë me kolegët e tij deputetë.

Deputetët kanë nisur të arrijnë në Kuvend

Kur kanë mbetur edhe rreth gjysmë ore nga fillimi i seancës së jashtëzakonshme për demarkacionin, tashmë në ndërtesën e Kuvendit kanë filluar të vijnë deputetët.

Deputetët e GDP-së, Visar Ymeri dhe Driton Çaushi, janë parë tek kanë hyrë në ndërtesë. Në ndërtesën e Kuvendit ka arritur edhe deputeti i PDK-së, Nait Hasani, raporton KP.

Hasani nuk dihet se si do të votojë pasi që më herët ka deklaruar se do të votojë kundër.

Ndërsa 12 deputetët e Grupit të Pavarur janë deklaruar kundër demarkacionit me Malin e Zi, njëjtë me ish-kolegët e tyre nga Vetëvendosje.