Bytyqi krenohet me shpalljen e thirrjes për nominim për anëtarë të KSHC-së, mban diskrecionin e përzgjedhjes

Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi është krenuar sot me shpalljen e thirrjes publike për nominim për anëtarë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në AKA.

Kosova u përjashtua nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, EQAR, për ndërhyrje politike e pasi ra poshtë lista e të emëruarve nga ai për miratim në Kuvendin e Kosovës.

Bordin e vjetër të AKA-së, të cilin e kishte shkarkuar me urdhër të shefit të tij në Qeveri që në ditët e para të marrjes së ekzekutivit, e ka akuzuar se kishte deformuar arsimin e lartë edhe më tutje, përmes punës jo të mirë.

“Kam nderin sot, t’ju informoj se ne kemi ardhur në një segment të rëndësishëm në rrugëtimin tonë të bërjes së arsimit një vlerë shoqërore, e cila do t’i shërbejë rritjes së përgjithshme të shoqërisë. Pas një goditjeje që kishte marrë arsimi i lartë nëpër vite nga shumë faktorë, ai ishte deformuar edhe përmes punës jo të mirë të ish-Bordit të AKA-së, ne, sot ia kemi dalë, që rekomandimet e dala nga parlamenti për këtë çështje, t’i materializojmë”, ka thënë Ministri Bytyqi.

“Unë si ministër, kam angazhuar punën e përbashkët të partive edhe opozitare, Komisionin për Arsim në Parlamentin e Kosovës, shoqërinë civile, Akademinë dhe Konferencën e rektorëve dhe në kohë rekord kemi përfunduar, me ç’rast kam nënshkruar Udhëzimin Administrativ mbi kriteret e emërimit në Këshillin Shtetëror të Cilësisë”, ka shtuar më pas.

Sipas Bytyqit, bazuar në kriteret e Udhëzimit të ri administrativ, është lëshuar ftesa për konkurrimin e kandidatëve, proces ky që, sipas tij, do mbyllet po në afat rekord, me çka do i hapet rrugë Kuvendit ta miratojë listën e aplikuesve që do përzgjedhim.

“Veprimi i shpejt dhe i bashkërenditur me gjithë akterët do e bëjë vendin me institucion akreditimi profesional e të besueshëm. Me bashkërenditjen e të gjithë akterëve dhe kriteret profesionale, e duke mbajtur larg duart e politikës nga zhvillimet e mëtutjeshme të AKA-së, ne do t’i japim vendit një vlerë të shtuar në rrugëtimin tonë të rritjes arsimore. Për këtë, ne sot po vlerësohemi, ashtu sikur edhe po ndihmohemi nga miqtë tanë amerikanë e evropianë dhe kjo e bën rrugën tonë më të lehtë në procesin e integrimeve euroatlantike”, ka thënë Bytyqi, raporton Koha.net.

“Sapo të mbarojmë këtë proces, e që është thjeshtëzuar për t’u realizuar në punë ditësh, ne do dalim me një projekt angazhues të të gjithë akterëve të shoqërisë dhe do shtrojmë debatin sa profesional, po aq edhe publik: Çfarë arsimi duam? Shoqëria jonë ka nevojë të dijë, çfarë po ndodhë me arsimin e brezave? Çfarë arsimi kemi dhe pse ai është kështu sikur dhe është?”, ka thënë Ministri.

Kujtojmë se sot, MASHT-i ka publikuar thirrje publike për nominim për anëtarë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në AKA.

“Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës të Kosovës, bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë nr. 04/L-037 dhe Udhëzimin Administrativ nr.5/2018, datë.15.03.2018, ka shpall thirrje publike për nominimin e anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC) në Agjencinë e Kosovës për Akreditim. Të drejtë për të nominuar, apo vetnominuar për anëtarë të KShC, kanë të gjithë personat juridikë të regjistruar në Kosovë dhe personat fizikë, shtetas të Republikës së Kosovës”, thuhet në thirrjen e publikuar në faqen zyrtare të MASHT-it.

Aty thuhet se kjo thirrje publike është bërë pas vendimit të MASHT-it për të rishikuar dhe rivlerësuar listën e të nominuarve për anëtarë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në funksion të garantimit të zbatimit të standardeve më të larta akademike e profesionale dhe pavarësisë së domosdoshme të funksionimit të KShC.

“Të nominuarit kërkohet të plotësojnë kriteret akademike e profesionale sipas thirrjes së publikuar në ueb faqen e MAShT, e cila është publike deri me datën 21.03.2018”.

Sipas thirrjes së publikuar, aplikuesit duhet t’i plotësojnë këto kushte: Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; Të kenë gradën e doktorit të shkencave me përvojë relevante akademike ose dhjetë (10) vite përvojë në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë; Në rast se studimet i kanë kryer jashtë vendit, të kenë njohjen e diplomës në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës; Njohuri të gjuhës angleze.

“Në vazhdim të procesit, i mbetet Komisionit të bëjë përzgjedhjen e listës së ngushtë, mbi bazën e kritereve të parapara me Udhëzimin Administrativ përkatës”.

Megjithatë, mbetet në diskrecionin e ministrit të Arsimit, Shyqyri Bytyqi që të përzgjedhë listën prej 9 emrave nga sado që mund të aplikojnë, e të cilët më pas do t’ia dërgojë Kuvendit për miratim.