Demarkacioni, provë e mbijetesës së Kuvendit dhe Qeverisë

Kuvendi i Kosovës duhet të përmbyllë çështjen e ratifikimit të Marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e zhvillimeve politike, por edhe qytetarët.

Pas tri seancave pa epilog, të martën, Kuvendi i Kosovës do të bëjë përpjekjen e katër këtë vit që të ratifikojë Demarkacionin me Malin e Zi, si kusht i pashmangshëm që i është vënë Kosovës nga Komisioni Evropian për heqjen e regjimit të vizave.

Por, problemi po qëndron në faktin se nuk po arrihet të sigurohet shumica prej 80 votave të nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje.

Egzona Hoxhaj, studente në Fakultetin Ekonomik tha për Radion Evropa e Lirë se çështje e Demarkacionit i ka lodhur në masë të madhe qytetarët.

“Unë mendoj se seanca e nesërme është një seancë e cila ka rendësi të madhe për Kosovën dhe qytetarët. Shpresoj shumë që do të ketë një zgjidhje dhe kjo çështje të rregullohet sepse vërtetë ka nisur të bëhet e lodhshme për të gjithë. Duhet të bëhet një zgjidhje”, tha Hoxhaj.

Ngjashëm mendon edhe Eriona Huruglica, e cila tha për Radion Evropa e Lirë se çështja e Demarkacionit do të zgjidhte shumë gjëra.

“Ekspertët e dinë më mirë se a duhet të kalohet apo jo. Sa i takon seancës së nesërme shpresoj se duhet të kalohet. Ne i kemi të zgjedhurit e popullit dhe ata dinë ta bëjnë më të mirën për ne”, u shpreh Huruglica.

Ndërkohë, edhe analistët e çështjeve politike presin që Kuvendi më në fund t’i jap një përgjigje Marrëveshjes e cila ka mbetur pezull, që nga nënshkrimi i saj në gusht të vitit 2015.

Analisti Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se epilogu i seancës së caktuar për të martën lidhur me Marrëveshjen e demarkacionit duhet të jetë ratifikimi i saj. Ai tha se i gjithë debati për këtë çështje është shpenzuar dhe nuk duhet të ketë më humbje kohe.

“Duke e mbajtur të bllokuar ratifikimin po kemi pasoja të mëdha të cila po i hasim në vend, e siç është bllokimi i institucioneve. Ndërkaq, nëse Kosova e ratifikon Marrëveshjen do të ecte përpara drejt përmbushjes së njërit prej dy kritereve të mbetura për liberalizmin e vizave”, tha Murati.

Pavarësisht faktit se për të martën është caktuar për herë të katërt këtë vit seanca për ratifikimin e Marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, dilemat mbesin ende nëse janë siguruar votat e nevojshme. Analisti Murati thotë se ende shumë deputetë nuk janë shprehur direkt për qëndrimin e tyre për ose kundër kësaj çështjeje.

“E kemi parë se përkundër tentativave nuk janë të siguruar të 80 votat e mjaftueshme dhe ka tentativa që të diskutohet edhe me deputetët shqiptarë, sidomos nga grupi i deputetëve të pavarur. Mirëpo, ka pasur raportime se ka tendenca të arritjes së një marrëveshje edhe me Listën Serbe, por ende nuk dihet”, tha Murati.

Kurse, drejtoresha e organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova po dëmtohet në masë të madhe nga paaftësia e menaxhimit të çështjeve të rëndësishme.

“Politikanët atë çka e kanë mbjellë edhe po e korrin. Kjo marrëveshje, për shkak të keqmenaxhimit, po shkakton pasiguri dhe jostabilitet në qeverisje dhe unë nuk kam ndonjë preferencë për votim ose mosvotim, por ajo çka me gëzon mua është se ka qenë një proces i mësimit për politikanët se gabimet që i bëjnë gjatë mosllogaridhënies u kthehen si bumerang”, tha Duli.

Duli mendon se ratifikimi i Marrëveshjes së demarkacionit varet nga ajo se sa kanë mundur partitë politike në pushtet të rekrutojnë deputetë të opozitës, por sidomos ata të komunitetit serb.

“Kjo e tregon edhe një paqëndrueshmëri të Kuvendit dhe Qeverisë tonë, kur decidivisht dhe kryekëput varemi prej Listës Serbe në secilin proces me rendësi”, tha Duli.

Analistët kanë thënë po ashtu se nëse koalicioni qeveritar nuk ia ka arritur të sigurojë votat e nevojshme deri tash, atëherë, sipas tyre, nuk ka kuptim më të vazhdohet as me qeverisjen aktuale, ngase ky koalicion ka ardhur në pushtet me premtimin se do t’i zgjidhë të ashtuquajturat "tema të mëdha".

Thirrjet ndërkombëtare për ratifikimin e Marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi datojnë për më gjatë se dy vjet. Por, spektri politik në Kosovë nuk arriti të ratifikojë këtë marrëveshje, pavarësisht që ajo, sipas Komisionit Evropian, mbetet kusht edhe për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.

Mungesa e ratifikimit, ndërlidhet me kundërshtimet e brendshme nga një pjesë e spektrit politik, i cili vlerëson se me anë të kësaj marrëveshjeje, Kosova ka humbur mbi 8 mijë hektarë tokë./REL