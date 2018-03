Djalit të prokurores Lumezi i konfiskohet revolja

Në një raport të policisë, të cilin e ka siguruar KALLXO.com, shkruhet se Ernest Lumezi, djali i prokurores së Prokurorisë Themelore të Prishtinës Merita Lumezi, i është konfiskuar një revole pa leje.

E raporti sqaron se pas një kontrolli i cili është kryer rreth orës 17 e 10 minuta në veturën BMW të Lumezit është gjetur një revole 6.35 mm me një fishek. Vetura kishte qenë e parkuar, ndërsa pronari, sipas raportit, ishte paraqitur pak minuta pasi policia e kishte identifikuar makinën.

Raporti i policisë sqaron se Lumezi është lënë i lirë me urdhër të prokurorit kujdestar, ndërsa nuk ka pasur urdhër për bastisje në shtëpinë e tij. Prokurori i rastit Enver Krasniqi i ka konfirmuar KALLXO.com se kanë iniciuar një rast për armëmbajtje pa leje.

“Për besë kemi shumë telefonata, por në bazë të veprës kur janë në automjete shkojmë në procedurë të rregullt. Në bazë të veprës e di që kom inicu rast”, ka thënë Krasniqi.

Ai ka shtuar se nuk është në dijeni që personi të cilit i është gjetur arma në makinë ishte djali i koleges së tij Merita Lumezi, ndërsa ka thënë se në raste të tilla nuk zhvillojnë bastisje në shtëpitë e të dyshuarve.

E kontaktuar nga KALLXO.com, prokurorja Lumezi ka thënë se nuk ka informacione se djalit të saj i është gjetur ndonjë armë.

“Nuk kam informacion për këtë gjë”, ka thënë Lumezi. Ajo nuk ka pasur përgjigje edhe në pyetjen nëse Prokuroria e Prishtinës duhet të vazhdojë të merret me këtë rast

“Të lutem nuk po du me u përgjigj asgjë, sepse nuk kam asnjë informacion”, ka thënë Lumezi.

Kryeprokurori i Prishtinës, Imer Beka, ka konfirmuar për KALLXO.com se kanë informacione se djalit të prokurores i është konfiskuar një revole.

“Po, është e vërtetë që është konfiskuar dhe i dyshuari është lënë në procedurë të rregullt. Ne jemi të njoftuar se është djali i prokurores por ne do të bënim padrejtësi nëse do e mbanim në paraburgim për shkak se deri më tani praktika na tregon që në rast se revolja nuk përdoret, të dyshuarit dërgohen në procedurë të rregullt”, ka thënë Beka.

Beka ka shtuar se ditëve në vijim do e diskutojnë nëse Prokuroria e Prishtinës do të vazhdojë me hetimin e këtij rasti apo do kërkojnë që ai të delegohet në një prokurori tjetër për shkak se nëna e të dyshuarit punon në këtë prokurori.