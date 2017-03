Me pajisjen 1.7 milionë dollarë, izraeliti pastroi përgjuesit në Shqipëri

Yoram Frig, i është bllokuar pasaporta nga Prokuroria e Tiranës deri sa të përfundojë hetimet lidhur me pajisjen e zbulimit të përgjuesve që iu kap në Rinas. 51-vjeçari mësohet se ishte kontaktuar nga politikani shqiptar për të skanuar ambientet e shtëpisë, zyrës dhe makinave për pajisje përgjimi.

Ai është deputeti Tom Doshi, shkruan sot “Shekulli”. Ndërsa, pajisja që Frig iu gjet në valixhe teksa dilte nga Shqipëria, quhet “Omni Spectral Correlator 5000”, që bën skanimin dhe identifikon përgjuesit e vendosur brenda një ambienti të caktuar dhe kap valët e transmetimit. Me këtë pajisje, burimet thonë se shtetasi izraelit Frig, ka hyrë në Shqipëri më datë 23 mars po nga Rinasi, i kontraktuar nga biznesmeni Doshi për kontrollin e ambienteve të shtëpisë, zyrave dhe makinave me të cilat ai lëviz. Për këtë shërbim, mësohet se izraeliti ka përfituar një shumë prej 2000 euro. Pasi ka përfunduar kontrollet në ambientet e deputetit nga përgjuesit e vendosur, Yoram Frig është nisur të largohet nga Shqipëria po nga e njëjta rrugë që erdhi, nga Aeroporti i Rinasit. Por, ai është ndaluar nga policia kufitare me dyshimin se disponon një pajisje përgjimi.

Ndalimi në Rinas

51-vjeçari është shoqëruar në Policinë e Tiranës, aty ku edhe është marrë në pyetje nga prokurori i çështjes, Ndini Tavani. Ky i fundit ka vendosur sekuestrimin e pajisjes për t’i nënshtruar një ekspertize. Sakaq, Yoram Frig njihet edhe si detektiv privat, pasi disponon dy zyra, një në Izrael dhe në Qipro. Ai ka pranuar të bashkëpunojë me prokurorin, duke treguar llojin e pajisjes dhe funksion që ajo kryen. Po ashtu, izraeliti ka treguar edhe të gjitha shërbimet që i ka bërë personit që e kishte kontaktuar për të kontrolluar ambientet private për çimka përgjimi. Të ndodhur në këto kushte, prokuroria ka nisur hetimin dhe deri në përfundimin se për çfarë shërben në të vërtetë pajisja, ka vendosur edhe bllokimin e pasaportës së shtetasit izraelit. Prokurori i ka kërkuar këtij të fundit, të mos largohet nga Shqipëria, derisa të merret një vendim përfundimtar. Sakaq, veç ekspertizës së pajisjes, sipas prokurorisë, do të kryhen verifikimet nëse shtetasi Yoram Frig ka kryer apo jo përgjime të paligjshme të të dhënave kompjuterike në Shqipëri për llogari të biznesmenit të lidhur me politikën. Ndërkohë, dje prokuroria ka sekuestruar dhe një kopje të regjistrit të hotelit ku ka qëndruar Yoram Frig në Tiranë. Për herë të parë Yoram Frig ka mbërritur në Shqipëri në vitin 2011. Nuk dihet me saktësi se cili ka qenë qëllimi i kësaj vizite, por pas kësaj 51-vjeçari ka vizituar Shqipërinë dhe katër herë të tjera. Emri i tij është bërë publik dhe gjatë skandalit të “Panama Papers”, si person që dispononte kompani të regjistruara në ishujt “of shore”. Po ashtu, në Izrael Yoram Frig njihet edhe si zbulues tradhtish.

Çfarë thotë Yoram Frig për këtë çështje?

51-vjeçari është pyetur në Drejtorinë e Policisë së Tiranës dhe ka treguar se kishte vetëm një ditë e gjysmë që ndodhej në Shqipëri dhe pajisja që ai zotëron nuk mund të përgjojë. Në bazë të sistemit TIMS, burimet thonë se Yoram Frig rezulton të ketë hyrë 4 herë në vendin tonë dhe ka qëndruar për disa ditë. Gjatë deklaratës së tij në polici, 51-vjeçari ka thënë se dy herë ka qenë për turizëm në Shqipëri dhe dy herë të tjera ka qenë për punë. Po ashtu ai ka thënë se është një hetues privat dhe është pajtuar nga biznesmeni në Shqipëri. Ai ka mohuar gjithashtu që të ketë kryer përgjime të paligjshme me pajisjen që zotëron. “Ajo pajisje që unë zotëroj nuk kryen përgjime, por identifikon dhe zbulon përgjuesit. Jam një hetues privat dhe kjo mund të provohet mjaft lehtë edhe nga dy zyrat që unë zotëroj në Izrael dhe Qipro. Kjo nuk është hera e parë që vij në Shqipëri. Kam ardhur katër herë, ku dy herë kam ardhur për punë dhe dy herë për turizëm. Këtë herë kam ardhur për të kryer kontrolle tek ambientet private të një biznesmeni këtu në Shqipëri, i cili më ka pajtuar që të vij herë pas here. Ajo pajisje nuk kryen përgjime, por zbulon çimkat përgjuese që vendosen në ambientet private si shtëpi, zyrë apo edhe në makinë”, është shprehur 51-vjeçari gjatë marrjes në pyetje.

Pajisja milionëshe

Detaje për pajisjen e sekuestruar "Omni Spectral Correlator 5000", është një pajisje që ka aftësi për të gjurmuar çimkat përgjuese në ambiente private. Ajo mund të blihet në shumën deri 1.790.000 dollarë. Kjo pajisje vepron automatikisht dhe ruan të gjitha sinjalet në kujtesën e saj, të cilat mund të shqyrtohen më vonë. "Omni Spectral Correlator 5000", është projektuar për të zbuluar mjete elektronike, transmetues audio dhe video të të gjitha llojeve, të tilla si: kamera të fshehta, mbikëqyrës audio, çimka përgjimi, telefon dhe pajisje përgjimi pa telefon, duke përfshirë dhe infra të kuqe.