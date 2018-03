Moti në Kosovë për sot dhe nesër

Gjatë dy ditëve të fundjavës në Kosovë do të mbajë mot i ndryshueshëm me diell dhe vranësira të cilat ditën e diele do të jenë më aktive dhe do të shoqërohen me reshje shiu të intensitetit mesatar dhe lokalisht të intensitetit të lartë.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale parashihet të lëvizin ndërmjet 5-7 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 12-19 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugu dhe jugperëndimi me shpejtësi mbi 13m/s.

Java e ardhshme parashihet të ketë ndryshim të motit, ulje të temperaturave në të dy vlerat ekstreme dhe reshje shiu të përziera me borë.