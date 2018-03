Sarkozy dekorohet me Medaljen Presidenciale të Kosovës

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot në Paris e ka dekoruar e me Medaljen Presidenciale të 10 vjetorit të pavarësisë ish kryetarin e Francës Nicolas Sarkozy, transmeton Koha.net

Për këtë Thaçi ka njoftuar në Facebook:

“Çdo qytetar i Kosovës e mban në mend deklaratën e famshme të ish-presidentit Sarkozy kur paralajmëroi disa ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në një shkollë fillore në Paris, se harta evropiane do të ndryshoi dhe pasurohet me një shtet të ri - Republikën e Kosovës. Sot pata nderin që ish-presidentit Sarkozy, që punoi palodhshëm për njohje ndërkombëtare të pavarësisë sonë, ta dekoroj në emër të shtetit dhe të popullit të Kosovës me Medaljen Presidenciale Jubilare të dhjetëvjetorit të pavarësisë. Kosova ka të ardhme të sigurt me miq nga i tërë spektri politik francez që përgjatë dekadave ishin mbrojtës dhe promovues të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të Kosovës.”