Krejt çfarë tha zyrtari i SHBA-së për Kosovën në Beograd

Ndihmës-sekretari i shtetit amerikan, Wess Mitchell, në Beograd, ka deklaruar se Kosova ka të drejtë të formojë forcën profesionale, e cila do të merret me sigurinë dhe se një gjë e tillë nuk do të ishte kurrfarë kërcënimi për Serbinë dhe serbët. Ai tha se SHBA-ja është e përkushtuar ndaj stabilitetit në rajon dhe integritetit evropian të Ballkanit, raporton KTV .

Ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Euro-Azi, Wess Mitchel, u ka bërë thirrje Kosovës e Serbisë që të përmbushin obligimet nga Marrëveshja e Brukselit.

“Në të gjitha bisedimet e mia në Prishtinë, theksova qëndrimin e SHBA-së lidhur me ushtrinë e Kosovës dhe ne e përkrahim të drejtën e Kosovës për të themeluar ushtrinë, në të cilën do të përfshiheshin edhe serbët e Kosovës. Natyrisht, Kosova nuk mund ta marrë këtë vendim në mënyrë arbitrare por duhen ndryshimet kushtetuese për këtë. FKS-ja është forcë multietnike dhe deri tash ka bërë punë të mirë, andaj për Serbinë nuk ka rrezik.

Mitchell shtoi se ai dhe presidenti Vuëiq patën bisedë të hapur, ku u diskutua edhe për sigurinë e rajonit dhe bashkëpunimit ekonomik.

Në anën tjetër, presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, pas takimit, deklaroi se biseda me amerikanin ishte e rëndësishme për raportet mes Serbisë dhe SHBA-së.

“Me rëndësi është që Mitchell, për dallim nga të tjerët, nuk deshi vetëm të dëgjonte por edhe të kuptonte. Ia shpalosa qëndrimet tona sa i përket pavarësisë së Kosovës,” tha mes tjerash Vuçiq.

Sipas tij, Serbia dhe SHBA-ja nuk pajtohen rreth Forcave të Sigurisë në Kosovë por pajtohen për paqe dhe dialog në Bruksel. Vuçiq shtoi se duhet gjetur aktin ndërkombëtar, sipas të cilit, lejohet formimi i ushtrisë së Kosovës.

“E dimë që Kosova është pengesa më e madhe, andaj Serbia është e gatshme të diskutojë për kompromiset e mundshme. Megjithatë, sado e vogël që është, Serbia edhe për fuqitë botërore është e rëndësishme dhe mund të pranojmë vetëm zgjidhjen e kompromisit”.

Ai shtoi se Serbia ka pranuar çdo aspekt të Marrëveshjes së Brukselit, për dallim nga kosovarët, që e kishin vetëm Asociacionin e Komunave Serbe dhe këtë nuk e realizuan.

Ai e falënderoi amerikanin që gjatë qëndrimit në Prishtinë e përmendi këtë por shtoi se është i bindur që nga kjo punë nuk ka asgjë, sepse po të donin kosovarët, do ta kryenin këtë që 5 vjet”.

Kjo ishte vizita e parë e Mitchellit në Ballkan që nga marrja e postit në muajin dhjetor të vitit të shkuar.