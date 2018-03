Mitchell në Beograd: Kosova ka të drejtë të formojë Ushtrinë

12:50 - Ndihmës-sekretari i shtetit amerikan, Wess Mitchell, në Beograd ka deklaruar se Kosova ka të drejtë të formojë forcën profesionale e cila do të merret me sigurinë dhe se një gjë e tillë nuk do të ishte kurrfarë kërcënimi për Serbinë dhe serbët.

“Kosova ka të drejtë të formojë forcat profesionale të cilat do të merren me sigurinë dhe ku do të përfshiheshin edhe serbët e Kosovës dhe askush nuk ka të drejtë ta bllokojë Kosovën drejt zhvillimit të një strukture të tillë”, ka thënë Mitchell, transmeton Koha.net.

Mitchell ka thënë po ashtu se SHBA mbështet këtë drejtë të Kosovës, por ka shtuar se “për këtë është i nevojshëm ndryshimi i Kushtetutës”.

Sipas tij, duhet shumë punë dhe se SHBA-ja është e angazhuar “shumë afër me njerëzit në Kosovë për këtë punë”.

Mitchell tha se biseda me presidentin serb ka qenë e “hapur dhe shumë e mirë” dhe se kanë biseduar për Kosovën, për sigurinë e rajonit dhe bashkëpunimin ekonomik.

Mitchell kërkon zbatim të marrëveshjeve të Brukselit mes Kosovës e Serbisë

Ndihmëssekretari i Shtetit Amerikan, Wess Mitchell, në ditën e dytë të qëndrimit në Serbi, ka zhvilluar një takim me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq.

Pas takimit, Mitchell tha se është biseduar për Kosovën, për sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal dhe se porosia kryesore është se SHBA është e interesuar për një raport partneriteti me Serbinë, raporton FoNet.

Në konferencën për media, Mitchell tha se SHBA mbështet dialogun Kosovë-Serbi të cilin e udhëheq Bashkimi Evropian dhe u ka bërë thirrje të dyja palëve që t’i përmbushin obligimet e dala nga marrëveshjet e Brukselit, transmeton Koha.net.

Ai tha më tej se ka mundësi për avancim dhe zgjidhje të problemeve që e mbajnë Ballkanin në të kaluarën.

Sipas fjalëve të tij, “këto çështje janë normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, forcimi i sundimit të ligjit, liria e mediave dhe lufta kundër ekstremizmit”.