Loja me shqipen, absurdi i shqiptarëve në Maqedoni

Parlamenti i Maqedonisë nesër pritet të votojë Ligjin e gjuhëve, përmes të cilit theksohet se do të avancohet përdorimi i gjuhës shqipe, njofton agjencia e lajmeve INA.

Edhe pse në këtë akt juridik askund nuk përmendet gjuha shqipe, por vetëm gjuha që e flasin 20 për qind e qytetarëve, partia opozitare maqedonase VMRO-së, është shprehur se do ta luftojë anulimin e tij deri në fund.

Veprimtari shqiptar, Shpëtim Pollozhani thotë se Gjuha shqipe (sipas të gjitha normave ndërkombëtare) duhet të jetë gjuhë zyrtare në të gjithë vendin.

“Ky është teksti origjinal i standardeve ndërkombëtare, që e demanton Kushtetutën unitariste të vendit, sipas së cilës sovraniteti i takon popullit maqedonas, 20 përqindëshit dhe të tjerëve. Sipas standardeve ndërkombëtare, një shtet që ka më shumë se 5% të një populli tjetër, quhet shtet binacional ose multietnik.

Gjuha shqipe (sipas të gjitha normave ndërkombëtare) duhet të jetë gjuhë zyrtare në të gjithë vendin”, thekson Pollozhani.

Profesori i të drejtës evropiane, Muhamer Pajaziti thotë se, “përderisa Evropa e gjen pasurinë e saj tek shumëllojshmëria e trashëgimisë si edhe në zotësinë për të mbledhur në gjirin e saj shtete me gjuhë, kultura dhe tradita të ndryshme, Maqedonia e papërcaktuar dhe e ç’thurur në çdo pikëpamje të shtetformësisë, ndjek trendet e diskriminimit dhe nacional-romantizmit të heshtur ballkanik”.

“Por çfarë bëjnë maqedonasit, ku është dallimi, a është e vështirë për të gjetur arsyet se pse Bashkimi Evropian ka nevojë për 24 gjuhë zyrtare, e Maqedonia nuk është në gjendje të zyrtarizojë gjuhën e popullit etnik i cili përbën mbi 25 për qind të popullsisë apo ma shumë. Arsyet nuk janë vështirë për tu gjetur, ato janë: “demokracia”, “transparenca” dhe e “drejta për të ditur”, të cilat mentaliteti maqedonas nuk dëshiron t’i pranojnë.

Rasti i Kosovës

Përpos vendeve të Bashkimit Evropian ne kemi edhe raste tjera në rajon, ku edhe gjuhët e pakicave janë zyrtarizuar. Ligji i gjuhëve i miratuar nga Parlamenti i Kosovës, gjuhën e komunitetin serb, i cili përbën më pak se 5 për qind të popullsisë, e ka përcaktuar si gjuhë zyrtare.

Përveç në nivelin qendror, ky ligj si gjuhë zyrtare i llogaritë edhe gjuhët e popujve të cilët përbëjnë më shumë se 3 për qind të popullsisë në komunat e shtetit të Kosovës, pra në nivelin lokal. Ky ligj parasheh edhe shumë beneficione për pakicat kombëtare në shtet.

Janë shembuj dhe argumente para të cilave do të dorëzohet secili, por pse maqedonasit janë aq kokë fortë, çfarë u pengon gjuha shqipe, çfarë u pengojnë shqiptarët. Si do të sillet Evropa ndaj këtij paradoksi, a do ta pranoj këtë shtet shtypës të dhunshëm, me mentalitet të kalbur në BE. Përgjigjen besoje e din secili, por mundet edhe të çuditemi apo befasohemi.