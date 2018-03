Banka Evropiane për Zhvillim Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), ka lansuar një program të ri në Kosovë të quajtur Mekanizimi për financimin e ekonomisë së gjelbër, i cili synon dhënien e kredive për amvisëritë për kryerjen e përmirësimeve që ndikojnë në rritjen e efiçencës së energjisë.

Linja kreditore në shumën prej 8.5 milionë euro janë nënshkruar me tri institucione financiare në Kosovë, Bankën TEB, KRK dhe AFK-në.

Natalya Apostolova , kryesuese e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ka thënë se BERZH-i, BE dhe Austria janë duke punuar së bashku që të ndihmojnë Kosovën që të zhvillojë të ardhmen më të gjelbër.

Ekonomia e gjelbër sipas saj dhe programi për financimin e saj është program rajonal që mbulon 6 vende në Ballkanit Perëndimor, i cili do të ndihmojë në përmirësimin e efiçencës së energjisë në sektorin e banimit.

“Në Kosovë vlerësohet së mesatarisht vetëm 9 % e ekonomive familjare kanë implementuar masa për efiçencë të energjisë . Prandaj, potenciali për të përmirësuar efiçencën e energjisë është e jashtëzakonshme. Kosova është anëtare e komunitetit të energjisë dhe si e tillë është e përkushtuar që të ulë mbështetjen në energjinë e importuar dhe me këtë të rrisë efiçencën e energjisë. Programi për financimin e energjisë së gjelbër kombinon financimin nga BERZH me ekspertizë teknike dhe stimulim financiarë për të mbështetur efiçencën e energjisë. Programi rajonal do të ofrojë 85 milionë euro në formë të kredisë nga BERZH-i kombinuar me më shumë se 20 milionë të financimit në formë të granteve”, tha Apostolova, raporton Kosovapress.

Përveç ndihmës nga BE-ja, janë paraparë edhe 3.3 milionë euro financim nga Austria.

Ndërsa Veronika Spancapan nga BERZH-i, ka bërë një prezantim të shkurtër mbi financimin e programit të ekonomisë së gjelbër.

“Modeli i financimit i ka tre komponentë të integruar. Komponenti i parë është financimi, i cili jepet nga BERZH-i, për institucionet tona financiare partnere në kudër të këtij programi këto fonde, pastaj duhet t’u jepen përfituesve të fondit të ekonomive familjare për të bërë përmirësime në performancën e energjisë në shtëpitë e tyre. Komponenti i dytë janë stimulimet që jepen nga BE-ja, të cilat më pastaj do t’u jepen drejtpërdrejt përfituesve. Komponenti i tretë është asistenca teknike për të mbështetur implementimin e programit të përgjithshme”, tha Spancapan.

Zëvendës drejtori i Bankës TEB, Dren Krypa, ka thënë se ka kënaqësi të jetë bashkëpunëtor i BERZH në implementimin e projektit të implementimit të përkrahjes së kredisë së gjelbër.

“Bashkëpunimi ndërmjet bankës TEB dhe BERZH ka një traditë edhe në programe të tjera që ofrojnë investim lehtësuese për klientët si në sektorin e fuqizimit të femrave të femrave ndërmarrëseve dhe ne zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ndërsa një bashkëpunim sikur ky i sotëm për investime në programeve për përmirësimin e efiçencës së energjisë dhe energjisë së ripërtrirë ka filluar në vitin 2013-të, përmes programit KOSEP me një linjë kreditore prej 5 milionë euro kredi, ku afërsisht 1 milion euro janë kthyer në grante te kredi marrësi”, tha Krypa.

Kredia e gjelbër sipas tij është produkt unik në Kosovë që iu ofrohet klientëve individualë në rrjetin e kursimit të energjisë. Me anë të kësaj kredie do t’iu mundësohet financimi i ndërtimit apo edhe i renovimit të objekteve rezidenciale me qëllim të kursimit të energjisë.