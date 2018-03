Nga 15 mijë qytetarë që kërkuan punë vjet, raporti gjinor ishte pothuajse 50/50

Mbi 15 mijë qytetarë të Kosovës kanë kërkuar punë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë vitit 2017. Pjesa dërmuese e të papunëve janë të rinj, ndërsa mbi 7 mijë janë femra. Shumë prej tyre kanë edhe kualifikime superiore të nivelit bachelor dhe master.

Kreshnik Okollari është një nga punëkërkuesit, i cili megjithëse është në përfundim të studimeve në nivelin master, nuk po arrin të punësohet.

Në një prononcim për Radio Kosovën, Okollari thotë se është duke kërkuar punë por, sipas tij, me profesionin që ka është pak e vështirë të bëjë zgjidhje.

“Politologjia apo politikologët, aktivitet ose punë, përveç institucioneve relevante, nuk kanë ku me gjet punë tjetër kund, apo mund të jenë si shërbyes civilë apo shërbyes politikë, përkatësisht si këshilltarë politikë. Realisht ka shumë aplikacione që i kemi dërguar, por deri tash asnjëri nuk është që na ka pranuar”, tha ai.

Të njëjtin problem e ka edhe Diellza Llugaliu, e cila është studente e Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës.

Ajo thotë se për punësim në profesion as që ka kërkuar, pasi, sipas saj, pa përvojë nuk mund të pretë për vend pune, por shton se synimin e ka që të punësohet diku si arkëtare nëpër qendra tregtare, në mënyrë që t’i mbulojë shpenzimet e studimit.

“Jam e papunë. Po kërkoj punë. Jam në studime dhe duhet përmbush nevojat studimore. Jam në juridik në Universitetin e Prishtinës, punë për momentin diçka jo që ka të bëjë me profesion tim, pasi që nuk pranojnë dhe kërkojnë përvojë pune, gjë që s’e kam. Kërkoj diçka nëpër markete. Kështu kam aplikuar por nuk më kanë thirr as në intervistë, as kurrgjë, po pres tash”, tha ajo.

Por, si Diellëza dhe Kreshniku vetëm në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale janë të regjistruar mbi 15 mijë veta, me kualifikime dhe profesione të ndryshme.

Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të kësaj ministrie kanë thënë se gjatë vitit 2017 janë regjistruar 15 mijë e 315 punëkërkues, prej të cilëve 7 mijë e 640 të gjinisë femërore dhe 7 mijë e 675 të gjinisë mashkullore.

Sipas statistikave të kësaj ministrie, kualifikimet dhe profesionet e punëkërkuesve janë nga më të ndryshmet.

Prej tyre, 128 punëkërkues kanë diplomë universitare në nivelin master, 2 mijë e 128 me diplomë në nivelin bachelor, mbi 2 mijë me shkollim të mesëm në fushën e gjimnazeve dhe mbi 4 mijë me arsimin profesional.

Prej numrit të përgjithshëm të punëkërkuesve më shumë se 2 mijë e 500 janë të pakualifikuar.