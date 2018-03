Në Kosovë bien temperaturat, rikthehet shiu

Pas disa ditë “pranvere të hershme”, shiu është kthyer mbi Kosovë duke ulur kështu edhe temperaturat.

Gjatë fundjavës e deri dje, temperaturat preknin 17 gradë, mirëpo që nga dje shiu uli temperaturat duke bërë që ato të ulën ndjeshëm.

Sot temperatura maksimale do të jetë 13 gradë, ndërkohë minimalja ka shënuar gjatë natës në 4 gradë.

Mot i ngjashëm do të mbajë gjatë gjithë javës, ku do të ketë shi e vranësirë. Moti do të përmirësohet tek të premten ku temperaturat do të rriten deri në 15 gradë celsius.