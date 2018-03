Abdixhiku: Buxhetit të Prishtinës i shtohen nga 4 milionë euro në vit

Deputeti i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka folur rreth Ligjit të Kryeqytetit i cili do të procedohet javën e ardhshme.

Ka thënë se Prishtina kështu do t’i marrë 6 për qind të grantit në vend të 4 për qind që parashihej.

Shtoi se me ndryshimin e buxhetit, Prishtinës do t’i shtohen edhe 4 milionë euro tjera në vit.

Postimi i plotë i Abdixhikut në Facebook:

Prishtinës sime,

Banorëve të Kryeqytetit,

Jam jashtëzakonisht i lumtur të ju njoftoj se sot në Kuvend u mbështet amandamenti im bërë Ligjit të Kryeqytetit - me të cilin ndryshim Prishtina do t’i marrë 6% të grantit në vend të 4% sa parashihej fillimisht me ligj.

Me këtë ndryshim buxhetit të Prishtinës do t’i shtohen edhe nga 4 milion euro tjera në vit - secilin vit - me mundësi rritjeje për aq sa rritet Buxheti i Kosovës. Për 4 vitet e ardhshme kjo shumë shtesë pritet të kalojë mbi 20 milionë euro. Me këto mjete mund të ndërtohen plot rrugë, çerdhe, shkolla apo edhe qendra mjekësore në Prishtinë.

Prishtina vazhdon të jetë kontribuesi më i madh i Buxhetit të Kosovës; por njëkohësisht përfituesi më i pakët i investimeve kapitale.

E pavarësisht bindjeve politike, Kryeqyteti mbetet i të gjithëve dhe duhet të trajtohet si i tillë. Dhe ky është një kontribut modest i imi për Prishtinën; qytetin ku kam lindur - qytetin që m’ka rritë me plot sfida e plot dashni.

Në emër të banorëve të Prishtinës, falenderoj secilin në Komision për Administratë Publike që mbështeti amandamentin tim.