Thirrjet telefonike nga Finlanda në Kosovë 19,87 € në minutë...!

Kodi telefonik i Kosovës është pritur për shumë vite nga populli dhe më në fund vitin e kaluar janë arritur disa përparime ku Kosovës i është lëshuar kodi telefonik +383 përmes ndërmjetësimit të Austrisë me një fusnotë të cilën disa nga ne ndoshta edhe nuk e kuptojmë çka do të thotë por sido që të jetë, hapat konkret kanë filluar me ndërrimin e numrave nga Vala +377 dhe IPKO +386 në kodin e ri +383.

Prapavijat e fusnotës apo gjërat tjera të cilat populli nuk po i kupton kanë filluar të dalin në praktik me gjëra të hidhura. Një nga rastet e tilla ka ndodhur në Finlandë.

Para një jave Afrim Begiqi me banim në Finlandë ka telefonuar familjen e tij në numrin me kodin e ri telefonik +383... dhe pas disa dite ka pranuar faturën e telefonit me një shumë astronomike.

Siç po shihni, nga fatura ku kemi shkëputur vetëm 1 thirrje (Ulkomaanpuhelut = thirrjet ndërkombëtare) që ka bërë Afrimi dhe ka zgjatur 4 m 22s, ka paguar 87,62 €. Pasi ka kontaktuar operatorin e telefonisë Telia, ata kanë thënë se kjo është tarifa të cilën e ka caktuar operatori juaj nga Kosova dhe për sqarime pyetni ata...!

Pas kësaj dëshmie, ne kemi shikuar tarifat nga faqja zyrtare e operatorit Telia dhe është fakt se aty shkruan thirrja në Kosovë tek operatori me kodin +383 kushton 19,87 € për minutë, shkruan gjiganti.com. Fotografia e bashkangjitur tregon gjithçka, por keni parasysh se thirrjet tek operatori Vala me kodin +377 ende janë me tarifa të vjetra d.m.th 0,77 € dhe 0,57 €.

Pas këtij rasti, Gjiganti.com ka bërë hulumtimin e tarifave për të gjithë shtetet tjera nga ky operator dhe më poshtë kemi listuar disa statistika:

Operatorët nga shtetet e BE-së kanë tarifat më të vogla që sillen nga 0,10 - 0,50 €

Operatorët e shteteve fqinje të Kosovës sillen nga 0,37 - 0,49 €

Disa shtete nga Afrika, Azia që kanë tarifat më të larta, arrijnë shumën maksimale deri në 2,73 €

Lidhjet direkte me disa satelitë të veçantë 3,06 - 8,35 €

Kosova tejkalon gjithçka nga imagjinata e njeriut tek shuma astronomike 19,87 €!

“Ndoshta neve na kanë llogaritur se jemi jashtëtoksorë dhe lidhja është bërë me planetin Mars, por për këtë gjë ende nuk dihet pasi s'kemi fakte...?!”

Disa sqarime:

Duhet të keni parasysh se për momentin kjo tarifë vlen vetëm nga operatori Telia në Finlandë, ndërsa operatorët tjerë të Finlandës Elisa dhe DNA ende nuk kanë informacione të sakta që e cekin kodin e ri telefonik +383. Tek faqja e operatorit DNA janë disa sqarime të rifreskuara në nëntor 2017, ku thuhet se thirrjet për në Kosovë duke përdorur lidhjen shtesë 99555 dhe 966 dhe pastaj 383.. kanë tarifën standarde 0,54 - 0,70 €. Tek Elisa ende s'kemi gjetur diçka te saktë.

Nëse kërkoni tarifat nga operatorët e tjerë, kudo që të jenë, shikoni me kujdes edhe nëse e tregon shtetin Kosova sepse mund të jenë çmimet e vjetra me kodet +377 dhe +386...

Çmimet gjithmonë varen se si i caktojnë operatorët në mes veti prandaj ankesat nuk e dimë saktë se ku duhet të bëhen pasi gjithmonë njëra tjetrës ia lënë fajin.