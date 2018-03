Moti sot në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik ka njoftuar se Kosova do të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik.

Në këtë situatë meteorologjike do të mbajë mot me diell, vende –vende me mjegull dhe pjesërisht i vranët .

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-3 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të jenë tipike pranverore nga 15-18 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja e lehtë deri mesatare”, ka njoftuar Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës përmes një komunikate për media.